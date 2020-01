Neymar poruszony śmiercią Bryanta. Zadedykował gola legendzie NBA

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

Żegnają Bryanta. Tłumy, kwiaty i znicze przed halą, koszykarze oddali hołd na boisku Informacja o... czytaj dalej » Bryant, pięciokrotny mistrz NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski z reprezentacją USA (2008 i 2012), zginął w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas, wraz z ośmioma innymi osobami. Miał 41 lat. Wśród ofiar jest między innymi jego 13-letnia córka Gianna.

Nie było radości, był hołd

Do wypadku doszło około godziny 10 czasu lokalnego, wczesnym wieczorem w Europie. Neymar i jego PSG szykowali się wtedy do wyjazdowej, ligowej potyczki z Lille. Tragiczne wieści do piłkarskich szatni jeszcze nie dotarły.

Brazylijczyk o katastrofie dowiedział się w przerwie i na murawę wrócił tylko po jego - by oddać hołd legendzie.

Udało się błyskawicznie. Siedem minut po wznowieniu gry arbiter podyktował rzut karny dla gości, a do piłki podszedł właśnie Neymar. Strzelił pewnie, podwyższył na 2:0, ale radości nie było. Było skupienie i numer 24, ten z którym występował Kobe, pokazany na palcach. Następnie Brazylijczyk wskazał w zadumie na niebo.



Neymar throws up the 24 for Kobe pic.twitter.com/mPUveZpNA2 — NBA Central (@TheNBACentral) January 26, 2020





PSG wygrało po dwóch golach Neymara i po 21 kolejkach Ligue 1 jest zdecydowanym liderem tabeli. Druga Marsylia ma aż dziesięć punktów mniej.