Polska bramkarka zatrzymała Hiszpanki. "Szacunek, ten mecz nam wybroniła"

We wtorkowy wieczór w Lublinie gole nie padły. Hiszpanki to główne faworytki do awansu w grupie D. W poprzednich meczach rozbiły Azerki (4:1) i Czeszki (5:1). Zatrzymały je dopiero Biało-Czerwone, dla których był to pierwszy mecz eliminacji.



Spora w tym zasługa Kiedrzynek. Już w 11. minucie efektownie zatrzymała strzał Patricii Guijarro. Po przerwie tych interwencji, niektórych wręcz ratujących zespół, było więcej. Próbowały i Marionia Caldentey (dwukrotnie), i Aitana Bonmati. Bezskutecznie. Polskiej bramkarce sprzyjało też szczęście, gdy po obronie uderzenia Jennifer Hermoso piłka odbiła się od słupka.

Najlepsza zawodniczka meczu

"Hiszpanki były zdecydowanie lepsze i miały więcej okazji, ale nie udało się im pokonać Katarzyny Kiedrzynek z PSG" - podsumowała gazeta "AS". Inny z hiszpańskich dzienników - "Marca" - wybrał Polkę najlepszą zawodniczką meczu.



- Bardzo się cieszę, że udało się zachować czyste konto. Ta drużyna tego potrzebowała i to był dla nas fajny start w eliminacjach. Naszym marzeniem jest występ na mistrzostwach Europy w Anglii, ale chcemy też, żeby nasze mecze oglądało jak najwięcej kibiców, by rosła popularność kobiecej piłki nożnej. Hiszpania to znakomita drużyna i dlatego ten wywalczony punkt jest bardzo cenny i może nas cieszyć - skomentowała Kiedrzynek, która zagrała w swoim rodzinnym mieście.



- Występując w Lublinie zawsze towarzyszą mi emocje, jadąc autokarem na stadion wiedziałam, że na trybunach będzie moja rodzina i przyjaciele. Do tego dochodziła presja wyniku, presja tego meczu i aż łza się w oku zakręciła - dodała bramkarka na co dzień występująca w Paris Saint-Germain.

"Przełomowy moment"

- Sądzę, iż nastąpił w zespole przełomowy moment, bo dziewczyny uwierzyły, że można tak postępować nawet przeciwko topowym drużynom, jeśli chodzi o prowadzenie ataku pozycyjnego, a do takich z pewnością zalicza się Hiszpania. Szacunek należy się zwłaszcza Kasi Kiedrzynek, która nam ten mecz wybroniła - podkreślił Stępiński.



Polki miały rozegrać pierwszy mecz kwalifikacji we wrześniu z Czeszkami, ale z powodu zatrucia zawodniczek ekipy rywalek został on przełożony na przyszły rok.



Pozostałe spotkania drużyny Stępińskiego zaplanowano na rok 2020.



Do mistrzostw awansują zwycięzcy wszystkich dziewięciu grup oraz trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem meczów z drużynami 1-5. Ponadto o trzy pozostałe miejsca walczyć będą w barażach pozostałe ekipy z drugich miejsc w grupach. Gospodarzem Euro 2021 będzie Anglia.

Polska - Hiszpania 0:0



Polska: Katarzyna Kiedrzynek - Aleksandra Sikora, Sylwia Matysik, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek - Gabriela Grzywińska, Ewelina Kamczyk (81. Adriana Achcińska), Patrycja Balcerzak, Dominika Grabowska (61. Martyna Wiankowska), Natalia Chudzik - Ewa Pajor (71. Agnieszka Winczo).

Tabela grupy D:

1. Hiszpania 3 7 9:1

2. Czechy 3 6 12:5

3. Mołdawia 2 3 3:8

4. Polska 1 1 0:0

5. Azerbejdżan 3 0 1:11



Terminy spotkań reprezentacji Polski (wszystkie w 2020 roku):

7 marca Polska - Mołdawia

11 marca Azerbejdżan - Polska

10 kwietnia Polska - Azerbejdżan

14 kwietnia Mołdawia - Polska

9 czerwca Hiszpania - Polska

18 września Czechy - Polska

22 września Polska - Czechy