Szef pod wrażeniem formy Lewandowskiego. "Wygląda jak Adonis"

Lewandowski piłkarzem roku w Niemczech. "Wymagania są coraz większe" Potrójna korona z... czytaj dalej »

Rummenigge jest pod wielkim wrażeniem etyki pracy "Lewego", która zaprowadziła go na futbolowy szczyt.

- Być może to największy profesjonalista, jakiego tutaj widziałem - ocenił czołowy przed laty piłkarz świata. - Wszystko co robi - dieta, styl życia - jest nastawione na sukces. To wspaniały wzór do naśladowania dla młodych piłkarzy. Kiedy czasami znajduję się w szatni, a on jest bez koszulki, to widzę, że wygląda jak Adonis - zauważył 64-letni Rummenigge.

Sezon życia

Szef Bayernu podkreślił, że Lewandowski jak nikt inny zasłużył w tym roku na tytuł najlepszego piłkarza świata.

- To sezon jego życia. Pytanie brzmi tylko, czy Robert w wieku 35 lat będzie jeszcze lepszy niż jest teraz Cristiano Ronaldo - zastanawia się Rummenigge.

32-letni Lewandowski w tym sezonie sięgnął z Bayernem po mistrzostwo Niemiec i Puchar Europy, będąc najlepszym strzelcem tych rozgrywek. Zdobył także krajowy puchar.

Chcą wybrać piłkarza roku FIFA

Z powodu pandemii COVID-19 nie wiadomo, kiedy FIFA dokona wyboru Piłkarza Roku. Planowana pierwotnie na 21 września coroczna Gala FIFA została odwołania. Pod koniec lipca światowa federacja przekazała jednak, że "bierze pod uwagę różne opcje, by formalnie dokonać wyboru".

Poza tym Rummenigge przekazał, iż prezydent FIFA Gianni Infantino zapewnił go, że organizacja chce dokonać wyboru najlepszego zawodnika i trenera 2020 roku.

Z przeprowadzenia plebiscytu "Złota Piłka" zrezygnował w tym roku francuski magazyn "France Football", który od 2016 roku ponownie samodzielnie - na podstawie głosów ekspertów - wyłania najlepszego piłkarza globu.

Wyboru czołowych piłkarzy w sezonie 2019/20 planuje dokonać UEFA. Laureaci powinni zostać uhonorowani przy okazji losowania grup kolejnej edycji Ligi Mistrzów, które 1 października ma się odbyć w Atenach.