"Berliner Kurier" o problemie Piątka. "Znalazł się w odizolowanej grupie"

Piątek zaliczył w sobotę czwarty ligowy mecz w barwach nowego klubu. Zagrał od początku do końca, ale nie miał żadnej dogodnej sytuacji. W niemieckiej ekstraklasie bramki jeszcze nie strzelił. Jego zespół zajmuje 14. miejsce i w tym sezonie będzie walczyć jedynie o utrzymanie.

"Piątek w odizolowanej grupie"

Kolega podawał, Lewandowski kończył. Tak dwa razy uratował Bayern To były podobne... czytaj dalej » Polak zadanie ma utrudnione, bo Hertha słabo prezentuje się jako cały zespół. Pisze o tym Heise.

"Kiedyś to była drużyna z duszą, teraz tej duszy nie posiada. Rozpad zespołu był widoczny podczas sobotniej porażki. To, co gwarantowało do tej pory punkty, uleciało. Kupieni zimą zwodnicy - napastnicy Krzysztof Piątek, Matheus Cuha oraz pomocnik Santiago Ascacibar - tworzą odizolowaną grupę w szatni i poza nią" - ujawnił Heise.

Jego zdaniem wszystko co najgorsze w klubie zaczęło się jeszcze za czasów Juergena Klinsmanna. Były już szkoleniowiec berlińczyków, który opuścił zespół nagle, po zaledwie kilku tygodniach pracy, pozostawił po sobie bałagan.

"Hierarchia została przez niego zburzona. Obowiązkiem nowego trenera jest zapewnienie odpowiedniej atmosfery. Czy jest w stanie tego dokonać? Po sobotniej klęsce mam co do tego wątpliwości” - dodał dziennikarz.

Źródło: Getty Images Krzysztof Piątek był bezradny

Trener przeprasza

Alexander Nouri, czyli następca Klinsmanna, znalazł się w trudnym położeniu. Zespół objął w trybie awaryjnym, nie daje się mu większych szans, aby został z drużyną na przyszły sezon. Po sobotniej klęsce wylewny nie był.

Niepewna przyszłość Piszczka w Borussii. "Wciąż nie ma decyzji" Ostatnio należał... czytaj dalej » - Trzeba przeprosić kibiców za ten występ, podnieść głowy i liczyć na punkty w kolejnym spotkaniu - przyznał.

Kibice mają dość

Berlińscy kibice przeżywali w tym sezonie wiele rozczarowań, ale takiego upokorzenia jak w sobotę jeszcze nie doznali. "Drużyna zaliczyła kolejny smutny występ i pogrąża się w kryzysie" - pisze "Berliner Zeintung".

Gazeta wylicza, że Hertha czeka na zwycięstwo u siebie już ponad dziesięć tygodni, a ze wszystkich jedenastu w tym sezonie spotkań przed własną publicznością wygrała tylko trzy. "Po pierwszej połowie schodzących do szatni piłkarzy gospodarzy żegnały gwizdy. Kolejną porcją fani przywitali ich tuż przed rozpoczęciem drugiej części” - zauważono.