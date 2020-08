Trener Bayernu wierzy w "Lewego". "Mam nadzieję, że w finale też strzeli"

W niedzielę Bayern zmierzy się z PSG. Czy Lewandowski ponownie trafi do bramki?

Bayern - PSG. Godzina, przypuszczalne składy

Wielki wieczór Lewandowskiego. Wraca do finału po siedmiu latach Na taki dzień... czytaj dalej » Najwięcej goli w historii Ligi Mistrzów strzelił Cristiano Ronaldo w sezonie 2013/14, jako piłkarz Realu Madryt. Portugalczyk 17 bramek zdobył w 11 meczach.

Lewandowski 15 trafień zanotował w dziewięciu spotkaniach. Poprawienie rekordu utrudniła mu pandemia COVID-19. Z jej powodu w ćwierćfinale i półfinale o awansie decydował tylko jeden mecz. Nie rozgrywano rewanżów.

Najlepszy na świecie

- Fakt, że Lewandowski jest niesamowitym zagrożeniem pod bramką rywala jest znany od dawna. To nie tylko kwestia tego sezonu. Dla mnie jest po prostu najlepszym na świecie środkowym napastnikiem - powiedział szkoleniowiec Bayernu Hansi Flick.

- Mam nadzieję, że w finale z PSG Lewandowski też strzeli - podkreślił.

Polak rzeczywiście imponuje regularnością. Łącznie w Lidze Mistrzów zdobył 68 bramek. Więcej mają tylko Ronaldo (130), Argentyńczyk Lionel Messi (115) i Hiszpan Raul Gonzalez (71).

W wielkich meczach też strzela

Jego wyczyny z tego sezonu robią jednak wyjątkowe wrażenie. Nikt poza nim i Ronaldo w jednej edycji LM nie osiągnął pułapu 15 bramek. Na listę strzelców wpisywał się w dziewięciu kolejnych meczach. Taką samą serię zanotował wcześniej Holender Ruud van Nistelrooy, a Ronaldo ma na koncie 11 kolejnych meczów z golem.

W listopadzie w odstępie 15 minut zdobył cztery bramki w meczu z Crveną Zvezdą Belgrad. Kiedy opuszczał boisko w 77. minucie, serbski klub napisał na Twitterze, że jego zejście to "najlepsze, co nam się przydarzyło w drugiej połowie".

Choć strzelenie co najmniej dwóch goli Paris Saint-Germain nie będzie zadaniem łatwym, to Lewandowski już pokazał, że stać go na wielkie wyczyny także w starciach z gigantami. W 2013 roku, będąc jeszcze piłkarzem Borussii Dortmund, zdobył cztery bramki w półfinałowym meczu LM z Realem Madryt.

Początek niedzielnego finału w Lizbonie o godzinie 21.00. Relacja w eurosport.pl.