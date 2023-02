Ziyech nie dawał spokoju prezesowi Chelsea. Chciał zapłacić za transfer do PSG

Ziyech miał dołączyć do PSG na zasadzie wypożyczenia z Chelsea, w której nie może liczyć na regularną grę po wielkich zimowych wzmocnieniach. Londyńczycy w tym oknie wydali aż 288 milionów funtów. To więcej niż wszystkie zespoły z Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Francji razem wzięte. Zamieszanie z transferem gwiazdy mundialu. "Cyrk najwyższych lotów" Z jednej strony... czytaj dalej »

Ziyech kipi ze złości

Reprezentantowi Maroka doszli m.in. tacy konkurenci do miejsca w składzie, jak Mychajło Mudryk czy Joao Felix. Już wcześniej nie mógł on liczyć na regularną grę w klubie ze Stamford Bridge, więc po sprowadzeniu kolejnych skrzydłowych jeszcze bardziej spadł w hierarchii zespołu.

We wtorkowy wieczór przed zamknięciem zimowego okna transferowego wszystko wskazywało na to, że Ziyech przejdzie do PSG, szukającego wzmocnień na jego pozycji. Francuski klub uzgodnił wszystkie warunki transakcji z Chelsea i zawodnikiem, ale londyńczycy spóźnili się z wysłaniem odpowiednich dokumentów.

Jak donoszą brytyjskie media, problemy te rozwścieczyły 29-letniego piłkarza. We wtorek czekał on już na potwierdzenie transferu w jednym z paryskich hoteli, będąc przekonanym, że uda się zdążyć z formalnościami. Sytuacja skomplikowała się jednak, gdy Chelsea kilkukrotnie przesłała PSG niewłaściwe dokumenty, a czas na przeprowadzanie transferów minął.

"Ziyech nie może uwierzyć, że jego przejście do PSG nie powiodło się. Zawodnik kipi ze złości. Zeszłej nocy wysyłał wiadomości do prezesa Todda Boehlya, błagając o sfinalizowanie umowy. Wciąż pozostaje w Paryżu. Był bardzo zdesperowany, by dołączyć do PSG, oferując nawet własne pieniądze, by zamknąć transakcję" - opisał kulisy niedoszłego transferu Kaveh Solhekol ze Sky Sports.



Hakim Ziyech cannot believe his move to PSG has fallen through. Player is “incandescent”. He was messaging Todd Boehly last night pleading to get the deal done. Player still stranded in Paris. Absolutely desperate to join PSG, was even paying his own money to get the deal done. — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) February 1, 2023





Marokańczykowi w obecnej sytuacji nie pozostało nic innego, jak powrót do Londynu i trudna walka o miejsce w zespole prowadzonym przez trenera Grahama Pottera. Paryżanie próbowali się jeszcze odwoływać do władz ligi, by uczyniły wyjątek i zarejestrowały transakcję, ale ich apelacja została odrzucona.

Źródło: Getty Images Hakim Ziyech