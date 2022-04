Pierwszy mecz kluczem do awansu. "Zrobić wszystko, żeby go nie przegrać"

Grupy MŚ 2022. Poznaliśmy komplet rywali Polaków na mundialu w Katarze Losowanie grup MŚ... czytaj dalej » Argentyna, Meksyk i Arabia Saudyjska będą rywalami Polski w rozpoczynających się 21 listopada w Katarze piłkarskich mistrzostwach świata.

Rzecznik PZPN, podczas rozmowy w TVN24 kilka chwil po zakończeniu losowania, był ostrożny w ocenie szans reprezentacji Polski na wyjście z grupy.

- W mistrzostwach świata nie ma słabych drużyn - zauważył Kwiatkowski. - To są tylko 32 reprezentacje, które musiały walczyć o awans w eliminacjach. Ja sam przed tym losowaniem mówiłem, że nie widzę żadnej "grupy śmierci" ani łatwej grupy. Po prostu musimy przyjąć to, co dał nam los i jak najlepiej przygotować się do meczów.

- Na pewno dobrze, że nie zaczynamy mistrzostw od meczu z Argentyną, która zdecydowanie jest najlepszą drużyną w tym zestawieniu - stwierdził.

Reprezentacja musi się skupić na sobie

Przypomniał jednocześnie, że Polska trafiła na rywali, z którymi nie ma zbyt wielu okazji do konfrontacji. To również jeden z powodów, dla których trudno jest realnie oceniać szanse na awans do dalszej fazy turnieju.

- Z Argentyną nie graliśmy ponad 10 lat. Z Meksykiem przed poprzednimi mistrzostwami świata graliśmy mecz towarzyski, niestety przegraliśmy w Gdańsku 0:1. Z Arabią Saudyjską nie przypominam sobie meczu, być może kiedyś był - zastanawiał się rzecznik polskiej federacji.

- Na pewno jest to grupa, która jakieś szanse awansu daje, ale musimy się przede wszystkim skupić na sobie i odpowiednio przygotować. Najważniejsze, żeby nasi piłkarze byli zdrowi, nie mieli kontuzji, to wydaje mi się najbardziej istotne - stwierdził.

- Tylko od nas zależy, jak na tym turnieju wypadniemy. Najważniejszy, jak zawsze, będzie pierwszy mecz, a ten gramy z Meksykiem. Będziemy musieli zrobić wszystko, żeby tego meczu nie przegrać. To nam da szanse myślenia o tym, żeby wyjść z grupy.

Plan dopiero będzie opracowany

Sztab reprezentacji Polski nie ma jeszcze gotowego scenariusza na przygotowania do katarskiego mundialu. Zespół trenera Czesława Michniewicza będzie dopiero opracowywał program treningowy przed najważniejszą imprezą czterolecia.

- Teraz musimy przyjrzeć się temu, jak ten terminarz będzie wyglądał, kiedy zagramy pierwszy mecz. To chyba będzie środa 23 listopada - na gorąco oceniał Kwiatkowski [ostatecznie okazało się, ze 22 listopada - red]. - Trzeba się będzie zastanowić, jak przeprowadzić przygotowania, czy zagramy jakiś mecz towarzyski, który poprzedzi naszą inaugurację mundialu. Dzisiaj pewnie tę drabinkę poznamy i zobaczymy.

Spotkanie dwóch najlepszych

Spotkanie z Argentyną będzie z pewnością okazją do konfrontacji dwóch z największych obecnie gwiazd piłki nożnej: Roberta Lewandowskiego i Leo Messiego. Ich spotkanie na boisku podczas mistrzostw świata może być jednym z ciekawszych wydarzeń katarskiego mundialu.

- To na pewno będą dwie gwiazdy tego turnieju - ocenił Kwiatkowski. - Lewandowski jest aktualnie najlepszym piłkarzem świata wg plebiscytu FIFA. Messi wygrał "Złotą Piłkę". Teraz panowie zmierzą się na boisku.

- W zeszłym tygodniu Matty Cash w jednym z wywiadów powiedział, że chciałby zagrać przeciw Messiemu - przypomniał rzecznik PZPN. - Te marzenia zaraz się spełnią. Na pewno to będą fajne, ciekawe mecze. Zostaje nam tylko jak najlepiej się do nich przygotować i wierzyć w to, że z tej grupy jesteśmy w stanie wyjść. Ale oczywiście jesteśmy pełni pokory i szacunku dla naszych przeciwników.

