Walczył o piłkę, nie cofnął nogi. Dramatyczne sceny w finale

RELACJA MECZU EINTRACHT FRANKFURT - RANGERS FC W EUROSPORT.PL

Rode mógł zakończyć udział w wielkim finale już po pięciu minutach. Właśnie wtedy na bezmyślne wejście zdecydował się John Lundstram. 28-letni Anglik był wyraźnie spóźniony - zamiast w piłkę, trafił w głowę kapitana Eintrachtu, przejeżdżając nakładką po jego czole.

Was John Lundstram lucky not to be sent off for this? #UELFinalpic.twitter.com/dtuxE6sevQ — talkSPORT (@talkSPORT) May 18, 2022

Po tym wejściu 31-latek upadł na murawę, a na jego twarzy błyskawicznie zaczęło pojawiać się coraz więcej krwi. Przy piłkarzu Eintrachtu szybko pojawiły się służby medyczne.

Na szczęście skończyło się tylko na rozcięciu skóry, choć zatamowanie intensywnego krwawienia i założenie pokaźnego opatrunku zajęło dobrych kilka minut. Zgodnie z regulaminem Rode musiał również wymienić koszulkę, ponieważ ta, w której wyszedł na boisko, była poplamiona krwią.

Źródło: Getty Images Sebastian Rode został brutalnie potraktowany przez rywala

Sędziowie tego spotkania, ze Słoweńcem Slavko Vincziciem na czele, mieli zatem sporo czasu, by przeanalizować całą sytuację. Tymczasem, ku zaskoczeniu większości kibiców i dziennikarzy, Lundstram nie otrzymał nawet żółtej kartki, co wywołało wielkie oburzenie w mediach.