Atak korkiem w głowę i przerwa w grze. Dramatyczny początek finału Ligi Europy

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

21:20 Tak wyglądało zagranie Lundstrama. Dziwne, że nie dostał za nie nawet żółtej kartki.

21:19

Was John Lundstram lucky not to be sent off for this? #UELFinalpic.twitter.com/dtuxE6sevQ — talkSPORT (@talkSPORT) May 18, 2022

16 minuta Za nami po jednej akcji z obu stron, które jednak zakończyły się tylko na dośrodkowaniach ze skrzydła.

12 minuta Kamada szarżował na bramkę Rangersów, a na koniec strzelał na bramkę Sow. Dwukrotnie dobrze interweniował McGregor.

21:11 Źródło: Getty Images Rode potrzebował opieki medycznej

10 minuta Gra została wznowiona po blisko pięciu minutach.

9 minuta Kapitan Eintrachtu zmienia teraz zakrwawioną koszulkę.

5 minuta Sebastian Rode opatrywany po faulu Lundstrama. Piłkarz Rangersów chciał strącić piłkę i nie zdążył cofnąć nogi. Korkiem przejechał rywalowi po czole. Po tym zagraniu Rode miał rozciętą głowę i trzeba było ją mocno zabandażować.

4 minuta Ładna kontra Wrighta i Aribo zakończona jednak niepowodzeniem.

2 minuta Pierwsza akcja ofensywna piłkarzy z Frankfurtu, ale świetnie poradziła sobie defensywa rywali.

1 minuta Eintracht zaczął spotkanie ze środka.

21:00 Kapitanowie zespołów wymieniają się proporczykami, trwa losowanie stron boiska.

20:56 Piłkarze wychodzą już na boisko.

20:54 O ten puchar dziś będzie toczyć się gra.

20:53 Na razie trwa część artystyczna, którą przygotowali organizatorzy.

20:51 Atmosfera na trybunach na pewno będzie bardzo gorąca.

20:51 Fani Eintrachtu nie chcą być gorsi.

20:50 Kibice Rangersów w pełnej gotowości.

20:49

Bring The Noise.



Come on The Famous #UELpic.twitter.com/4Y4XoTG1bX — Rangers Football Club (@RangersFC) May 18, 2022

20:48 Już tylko kilkanaście minut dzieli nas od pierwszego gwizdka.

20:41 Na stadionie Ramon Sanchez-Pizjuan jest 43 tysiące miejsc, ale dla każdego z klubów przydzielono po ok. 10 tysięcy biletów.

20:33 Oba zespoły triumfowały już w europejskich rozgrywkach, ale było to przed wielu laty. Eintracht w 1980 roku zdobył Puchar UEFA, który został zastąpiony właśnie przez Ligę Europy, a Rangers w 1972 roku zwyciężył w rywalizacji o nieistniejący już Puchar Zdobywców Pucharów.

20:31 A tak Niemców.

20:31

The players tasked with making Frankfurt European champions for the first time since 1980...@eintracht_eng | #UELfinal — #UELfinal (@EuropaLeague) May 18, 2022

20:30 Tak prezentuje się szatnia Szkotów.

20:30

The shirts of the Rangers players that could become club legends tonight!@RangersFC | #UELfinal — #UELfinal (@EuropaLeague) May 18, 2022

20:29 W takim zestawieniu wybiegnie na boisko zespół Eintrachtu.

20:28 Oto wyjściowa jedenastka Rangersów na dzisiejszy mecz.

20:01 Stadion w Sewilli powoli się wypełnia. Pierwszy gwizdek już za godzinę.

19:59 Czy tym razem jego piłkarze sprawią kolejną niespodziankę? Lekkim faworytem wydaje się być Frankfurt.

19:57 - Kiedy jesteś w fazie pucharowej, to grasz o wszystko albo nic. Dobrze posiadać umiejętność wygrywania z tak silnymi przeciwnikami. Mamy charakter, aby zagrać w tym finale, odpowiednie cechy i wiarę w siebie - powiedział szkoleniowiec ekipy z Glasgow, były reprezentant Holandii Giovanni van Bronckhorst.

19:55 Mecz w Sewilli zapowiada się pasjonująco. Niemcy oraz Szkoci są rewelacją tegorocznych rozgrywek. W półfinale ekipa z Bundesligi wyeliminowała faworyzowaną Barcelonę, zaś Rangersi odprawili RB Lipsk.