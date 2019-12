Pierwsza Legia pomściła rezerwy. Warszawianie w ćwierćfinale Pucharu Polski

Piłkarski klasyk nie zawiódł. Legia Warszawa po sześciu latach przerwy spotkała się z Widzewem, pokonała go na jego stadionie 3:2, dzięki czemu zameldowała się w 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski.

W Ząbkach Legia II nie sprawiła sensacji i swoją piękną przygodę z krajowym pucharem zakończyła na najlepszej szesnastce. Dla piłkarzy podstawowego składu z Łazienkowskiej przejście tej fazy rozgrywek to raczej obowiązek, który udało się bez najmniejszych problemów spełnić.

Mecz w Łęcznej był niemalże kopią tego w Ząbkach. Niżej notowany rywal nie miał żadnych argumentów i równie mało pomysłu na grę w rywalizacji z faworytem z ekstraklasy. Górnik stworzył w sumie cztery sytuacje bramkowe tego wieczora, podczas gdy Legia zagroziła bramce Adriana Kostrzewskiego aż 24-krotnie.

Obrona łęcznian postawiła się warszawianom dosyć dzielnie, ale w końcu tuż przed przerwą skapitulowała. W 40. minucie Paweł Wszołek zgrał piłkę do niepilnowanego przed bramką Waleriana Gwilii, a Gruzin trafił do siatki na raty, najpierw obijając słupek, a potem swój strzał z największą łatwością dobijając.

Gwilia pięć minut przed przerwą gola strzelił, by pięć minut po przerwie kolejnego wypracować. Dograł wówczas precyzyjnie do Jose Kante, a ten efektownie podanie przyjął, bez większych problemów minął bramkarza i trafił do pustej bramki.

Dwa miejsca już pewne, pozostało sześć

Awansu do ćwierćfinału po wtorku pewne są zatem jak dotąd tylko Legia i Piast. Kolejne mecze 1/8 finału Pucharu Polski w środę i czwartek.

Górnik Łęczna - Legia Warszawa 0:2 (0:1).

Awans Legia.

Bramki: 0:1 Valeriane Gvilla (40), 0:2 Jose Kante (48).

Sędzia: Zbigniew Dobrynin (Łódź). Widzów: 5416.

Wyniki i program 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski:

3 grudnia, wtorek

Legia II Warszawa - Piast Gliwice 0:2 (0:1)

4 grudnia, środa

Stal Stalowa Wola - Lech Poznań (godz. 12.15)

Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin (17.45)

GKS Tychy - ŁKS Łódź (20.45)

5 grudnia, czwartek

Błękitni Stargard - PGE FKS Stal Mielec (12.15)

Miedź Legnica - Stomil Olsztyn (17.45)

Cracovia - Raków Częstochowa (20.45)