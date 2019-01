Trener Milanu zachwycony. "Piątek to zabójczy strzelec"

To ma być przełomowy sezon dla Milanu. Włosi chcą w końcu awansować do Ligi Mistrzów. Na razie ostro trenują w USA przed towarzyskim spotkaniem z Tottenhamem.

Milan szykuje się do przełomowego sezonu

Transfer Krzysztofa Piątka z Milanu do Genoi był rekordowym w historii polskiej piłki. Przed nim jednak było kilka innych wielkich transferów.

- Gratuluję chłopakom, bo ich występ przeciwko Napoli był znakomity. Dobrze broniliśmy, a jakość Lucasa Paquety i tempo gry Samu Castillejo sprawiły, że mogliśmy wygrać – powiedział Gattuso w rozmowie z Rai Sport.

Legendarny komentator oszalał po trafieniu Piątka. Trudno o większe emocje We wtorkowy... czytaj dalej » - Piątek drugiego gola strzelił praktycznie z niczego. To zabójczy strzelec w sąsiedztwie bramki rywali. Cieszymy się, że go mamy, ale dziś muszę pogratulować całej drużynie. Potrafiliśmy razem bronić i cierpieć, a Piątek zrobił różnicę – podkreślił trener.

Poprawili grę w obronie

- Napoli jest zespołem, który długo utrzymuje się przy piłce i zmusza rywala do cofnięcia się. Nawet ich środkowi obrońcy potrafią podłączać się do ataku, choćby i na skrzydłach. Trzeba wykazać się przeciwko nim sprytem, przecinając podania w kolejnych strefach i to właśnie robiliśmy. Na początku sezonu graliśmy świetną piłkę, ale mieliśmy dziury w obronie. Teraz jesteśmy solidniejsi. Jeśli solidność będzie obecna, znajdziemy też sposób na zdobywanie bramek – ocenił.

Bez duetu Piątek - Cutrone

Wobec znakomitej dyspozycji Piątka Gattuso zapytany został ponownie o możliwość gry dwoma napastnikami (z Patrickiem Cutrone u boku Polaka).

- Próbowaliśmy w tym sezonie gry w systemie 4-4-2. Nie lubię tego. W tym momencie wolę mieć bardziej zrównoważony zespół w poszczególnych formacjach – uznał szkoleniowiec.

W niedzielę AC Milan zagra w Serie A na wyjeździe z Romą. Stawką meczu będzie czwarte miejsce w ligowej tabeli.