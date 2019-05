Szare dresy do szafy. Słynny Węgier zakończył karierę

"Dudek Dance" ciągle modny. Bramkarski popis dał tytuł Patrząc na tego... czytaj dalej » "Dzięki futbolowi, który nauczył mnie wszystkiego i sprawił, że jestem lepszym człowiekiem, walczyłem z honorem każdego dnia. Zawsze starałem się osiągnąć i osiągałem maksimum. Byłem w świecie piłki nożnej przez 26 lat i 882 mecze. Teraz nadszedł czas na przekonanie się, jak to jest z drugiej strony sceny" - napisał Kiraly na swojej stronie internetowej, wymieniając też najważniejsze dokonania i składając specjalne podziękowania m.in. byłym klubom i kolegom, z którymi grał w piłkę.

Rekord mistrzostw Europy

Kiraly był podstawowym bramkarzem Węgrów jeszcze na Euro 2016, w którym jego drużyna dotarła do 1/8 finału i tam przegrała z Belgią 0:4. Grając w tym meczu, doświadczony bramkarz miał 40 lat i 86 dni. Został w ten sposób najstarszym uczestnikiem spotkania mistrzostw Europy. Z kadrą rozstał się po tym turnieju. W drużynie narodowej wystąpił łącznie w 108 meczach, co jest rekordem w historii reprezentacji Węgier.

43-latek zakończył karierę tam, gdzie ją zaczynał, czyli w drużynie Szombathelyi Haladas w swoim rodzinnym mieście. Wrócił do niej w 2015 roku po krótkim epizodzie w londyńskim Fulham.

Wcześniej dał się poznać przede wszystkim z występów w Hercie Berlin, której barwy reprezentował w latach 1997-2004. Następnie grał w Crystal Palace, był wypożyczany do West Hamu United i Aston Villi, aż został graczem Burnley w 2007 roku. Z Anglii został też wypożyczony do Bayeru Leverkusen, a w roku 2009 przeniósł się do TSV 1860 Monachium.