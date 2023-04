Lech dał z siebie wszystko. Przez chwilę pachniało sensacją

Polska Agencja Antydopingowa upomniała Lecha za gest w sprawie Salamona Piłkarze Lecha... czytaj dalej » Po spotkaniu w Poznaniu szanse Lecha na awans były jedynie iluzoryczne. Ekipa ze stolicy Wielkopolski przegrała bowiem przy Bułgarskiej aż 1:4 i w rewanżu stanęła przed nie lada wyzwaniem.

- Przyjechaliśmy pełni nadziei, pełni wiary, że jesteśmy w stanie odwrócić losy tej rywalizacji [...] Dlatego chcemy tu walczyć, zagrać dobre spotkanie i pokazać, że to 1:4 było wypadkiem przy pracy - odważnie zapowiadał pomocnik polskiej ekipy Radosław Murawski.

Świetne otwarcie Lecha

I faktycznie, lechici rozpoczęli potyczkę na Stadio Artemio Franchi bardzo obiecująco. Co więcej, już pierwsza przeprowadzona przez gości akcja ofensywna zakończyła się golem.

W dziewiątej minucie piłka trafiła w pole karne, jeden z defensorów zgrał futbolówkę wprost pod nogi Afonso Sousy, a 22-latek mierzonym uderzeniem prosto w okienko zaskoczył stojącego w bramce Pietro Terracciano. Portugalczyk ma swój świetny czas, bo ten sam piłkarz w weekend dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w prestiżowym starciu ligowym z Legią (2:2).

Źródło: Getty Images Piłkarze Lecha Poznań po golu Sousy na 1:0

W dalszej fazie meczu na murawie zrobiło się niezwykle gorąco. W ciągu nieco ponad kwadransa arbiter Słoweniec Rade Obrenovicz pokazał aż cztery żółte kartki, w tym dwie dla graczy z Poznania - Artura Sobiecha oraz Alana Czerwińskiego.

Po kolejnym faulu tego drugiego goście mogli nawet grać w osłabieniu, ale sędzia dał obrońcy jedynie ostrzeżenie. Czekać nie chciał za to trener John van den Brom, który zdecydował się zdjąć swojego zawodnika, w jego miejsce wprowadzając Joela Pereirę.

Przewaga świetnie spisującej się w ostatnich tygodniach Fiorentiny zarysowała się dopiero przed przerwą. Podopieczni Vincenzo Italiano kilkukrotnie próbowali zaskoczyć Lecha, głównie za sprawą stałych fragmentów gry. Najgroźniejszej okazji - właśnie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego - nie wykorzystał Antonin Barak, strzelając głową tuż obok słupka.

Źródło: Getty Images W pierwszej połowie oglądaliśmy typowy mecz walki

Dogrywka była o krok

W drugiej części stroną przeważającą dalej byli gospodarze. Zespół z Florencji dłużej utrzymywał się przy piłce, ale nie potrafił udokumentować swojej dominacji poprzez tworzenie groźnych sytuacji podbramkowych.

W 59. minucie piłkarze Fiorentiny wreszcie wypracowali sobie świetną okazję, sam na sam z bramkarzem znalazł się Luka Jović, ale Serba instynktownie - i szczęśliwie - powstrzymał Filip Bednarek.

Chwilę później pierwszą akcję ofensywną po przerwie przeprowadzili gracze Lecha. W polu karnym po starciu z rywalem padł Michał Skóraś, a arbiter, po analizie VAR, wskazał na 11. metr. Pewnym strzelcem okazał się Velde i goście nieoczekiwanie mieli do odrobienia już tylko jednego gola.

W 69. minucie podłamani gospodarze otrzymali kolejny cios. Ze skrzydła w szesnastkę wpadł Jesper Karlstrom, Szwed wyłożył piłkę jak na tacy Sobiechowi, a rosły snajper z bliska trafił na 3:0! W dwumeczu był remis!

Źródło: Getty Images Gracze Lecha po trafieniu Sobiecha na 3:0

Niestety, po kolejnych dziesięciu minutach w końcu skutecznie odpowiedziała Fiorentina. Fioletowi mieli rzut wolny, Murawski źle wybił piłkę, dopadł do niej Riccardo Sottil i sytuacyjnym strzałem nie dał szans Bednarkowi.

W końcówce poznaniacy rzucili wszystko na jedną kartę. Z ławki rezerwowych weszli między innymi Mikael Ishak czy Filip Marchwiński, ale goście nie byli już w stanie czwarty raz trafić do siatki i doprowadzić tym samym do dogrywki. Co innego Włosi, a wynik na 2:3, już w doliczonym czasie, ustalił Gaetano Castrovilli.

W półfinale Fiorentina zmierzy się z lepszym z pary Basel - Nice. W pierwszym meczu obu drużyn w Szwajcarii padł wynik 2:2. Początek rewanżu o godzinie 21.00.

Fiorentina - Lech Poznań 2:3 (0:1)

Bramki: Sottil (78.), Castrovilli (90.) - Sousa (9.), Velde (64.), Sobiech (69.).

Wyniki meczów rewanżowych 1/4 finału Ligi Konferencji:

20 kwietnia, czwartek

Fiorentina - Lech Poznań 2:3 (0:1) (w pierwszym meczu 4:1, awans - Fiorentina)

AZ Alkmaar - RSC Anderlecht 2:0 (2:0) dogrywka (w pierwszym meczu 0:2)

OGC Nice - FC Basel (początek o 21.00) (w pierwszym meczu 2:2)

West Ham United - KAA Gent (początek o 21.00) (w pierwszym meczu 1:1)

półfinały (11 i 18 maja):

Fiorentina - FC Basel/Nice

KAA Gent/West Ham United - Anderlecht/AZ Alkmaar

finał: 7 czerwca, Praga