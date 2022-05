Długie cztery minuty Liverpoolu i gol, którego nie było

Kibice Realu tłumnie przybyli do Paryża, gdzie w sobotnim finale Ligi Mistrzów ich zespół podejmuje Liverpool.

W pierwszej połowie wielkiego finału Champions League pomiędzy Liverpoolem a Realem stroną przeważającą byli The Reds. Podopieczni Juergena Kloppa oddali w niej aż pięć celnych strzałów, przy ani jednym ze strony rywali. Mimo tego, po 45 minutach był bezbramkowy remis, a na przerwę z prowadzeniem mogli schodzić madrytczycy. Real Madryt rządzi w Europie. Jeden celny strzał wystarczył Real wielki,... czytaj dalej »

VAR zdecydował o spalonym

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w 43. minucie spotkania. Po fatalnym wybiciu Alissona i zamieszaniu w polu bramkowym futbolówka trafiła do Karima Benzemy, który pewnym strzałem pokonał brazylijskiego golkipera Liverpoolu.

Jak pokazały powtórki, piłka odbiła się przy tym od Fabinho, a sędziowie VAR długo analizowali, czy gol powinien zostać uznany. Po czterech minutach francuski arbiter Clement Turpin zdecydował, że napastnik Królewskich znajdował się na pozycji spalonej, a rezultat pozostał niezmieniony.



Should Karim Benzema's goal have counted? pic.twitter.com/XWaE1tQwSE — ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2022





Finał Ligi Mistrzów na Stade de France ostatecznie zakończył się wygraną Realu 1:0. Trafienie na wagę trofeum w 59. minucie zanotował Brazylijczyk Vinicius Junior.

