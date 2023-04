Niemoc Lewandowskiego trwa. Barcelona zrobiła duży krok do mistrzostwa

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ BARCELONA - ATLETICO

Gdy Barca pod koniec marca ogrywała 2:1 Real Madryt w ligowym El Clasico, wydawało się, że na Camp Nou można już spokojnie mrozić szampany. Kataloński klub podwyższył mimo to temperaturę mistrzowskiego wyścigu, notując dwa bezbramkowe remisy z rzędu z zespołami z niższej półki.

Ferran za trzy punkty

Minuty koszmaru Lewandowskiego. Powinien mieć asystę i gola, skończył z niczym Robert... czytaj dalej » Dlatego też starcie z Atletico, w 2023 roku najskuteczniejszej ekipy ligi hiszpańskiej, było dla Katalończyków tak ważne nie tylko przez pryzmat odzyskania psychologicznej przewagi. Klub z Metropolitano stał się już zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem, jaki w tym sezonie będzie jeszcze czekał na zespół Xaviego.

Zwycięstwo osiągnięte w słoneczne niedzielne popołudnie musiało więc znaczyć niezwykle dużo dla piłkarzy lidera LaLigi. Warto zaznaczyć, że zwycięstwo to było jak najbardziej zasłużone - Barcelona kluczową sytuację wykorzystała tuż przed przerwą, gdy Ferran Torres uderzył spokojnie, po ziemi, w dalszy róg bramkarza.

Strzał za trzy punkty nie był mimo to jedynym groźnym oddanym przez miejscowych. Bliski gola był też Gavi, swoje szanse otrzymywali również Raphinha i - tu ważny punkt z naszej perspektywy - Lewandowski.

Polak wyglądał fizycznie dużo lepiej niż w ostatnich, niepewnych tygodniach, aczkolwiek do domu znów powraca z pustym kontem. Newralgiczny moment dla niego nastąpił kwadrans przed końcem - wówczas przed swoje pole karne popędził Jan Oblak, a "Lewy" - zamiast podawać na pustą bramkę do Raphinhy - wykazał się instynktem napastnika i poszukał gola. Bezskutecznie.

Dzięki tej wygranej Barcelona znów ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Atletico jest trzecie. Do końca sezonu w Primera Division pozostało jeszcze osiem kolejek.

FC Barcelona - Atletico Madryt 1:0

Bramka: Ferran Torres (44.)



