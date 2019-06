Francja i Rumunia mogą zagrać na remis. Włosi się boją, a bukmacherzy węszą spisek

W ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała z Hiszpanią aż 0:5. Mimo świetnego początku i zwycięstw z Włochami i Belgią, Biało-Czerwoni spadli na 3. lokatę i nie awansowali do fazy pucharowej. Oto najciekawsze komentarze po tym spotkaniu.

Oba zespoły zmierzą się w Cesenie o godzinie 21 w walce o triumf w grupie C. Powalczą nie tylko o awans do półfinału, ale także o wyjazd na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Może to się udać obu zainteresowanym drużynom. Wystarczy podział punktów. Wtedy z rywalizacji odpadną Włosi, którzy zajęli drugie miejsce w grupie A.

W poprzedniej rundzie spotkań Anglicy przegrali z Rumunami 2:4. W tym samym czasie Francja bardzo szczęśliwie pokonała Chorwatów 1:0. Zarówno Wyspiarze, jak i ekipa z Bałkanów mają na koncie zero punktów. W poniedziałek zmierzą się w Serravalle w meczu o choćby jedno zwycięstwo w tej imprezie.

Przed ostatnią serią meczów w tabeli prowadzą Rumuni. Francuzi również mają sześć punktów, ale gorszy bilans bramkowy.

Remis zabija nadzieję Włochów

Te reprezentacje nie muszą walczyć z całych sił. Remisu boją się Włosi, którzy - kosztem Polski - zajęli drugie miejsce w grupie A. Gospodarze turnieju liczą jednak na korzystny dla nich przebieg spotkania. Oni awansują do najlepszej czwórki w momencie, gdy Rumunia wygra albo Francja zwycięży co najmniej trzema bramkami. Wspomniany remis lub niższa wygrana Trójkolorowych oznacza odpadnięcie włoskich piłkarzy z mistrzostw i koniec marzeń o japońskich igrzyskach.

Powtórka, ale na pewno nie z rozrywki

Złudzeń, co do przebiegu spotkania nie mają bukmacherzy. Oni są niemal pewni podziału punktów. Kursy za remis Francji z Rumunią są bardzo niskie i wahają się między 1.75, a 1.85. To współczynnik praktycznie niespotykany przy okazji remisów. Przy wyrównanych zespołach kursy zazwyczaj wynosi ok. 3.20.

Kibicom na Półwyspie Apenińskim szybko przypomniały się mistrzostwa Europy seniorów z 2004 roku. Wtedy była podobna sytuacja.

Na zakończenie zmagań grupowych Duńczycy i Szwedzi musieli zremisować 2:2, by Squadra Azzurra nie awansowała do fazy pucharowej. Dziwnym zbiegiem okoliczności zrobili to bez problemu. Oba zespoły ze Skandynawii znalazły się w ćwierćfinale turnieju w Portugalii.