Nudny mecz i zwycięstwo Francji. Trójkolorowi w komfortowej sytuacji

Anglicy znów przegrali mecz w samej końcówce. Sześć goli w 17 minut Piłkarze... czytaj dalej » Dla młodzieżowców z Bałkanów to było spotkanie, które musieli wygrać, aby jeszcze marzyć o awansie do fazy pucharowej. Na inaugurację turnieju Chorwaci przegrali bowiem 1:4 z Rumunią. Francuzi natomiast po niesamowitym meczu pokonali 2:1 Anglików.

Kulenović zmarnował dobrą okazję

Zawodnicy z Chorwacji dobrze zdawali sobie zdanie ze stawki piątkowego starcia, ale niewiele byli w stanie zrobić. Francuzi kontrolowali wydarzenia na boisku. Spokojnie grali w defensywie i mieli zawodnika, który potrafił wykorzystać niezdecydowanie chorwackich obrońców.

Stało się to już w ósmej minucie. Świetny w ostatnim sezonie Ligue 1 napastnik Olympique Lyon Moussa Dembele najwyżej wyskoczył do dośrodkowania Reine-Adelaide i nie dał szans Josipowi Posavcowi. Trójkolorowi zdecydowanie nie chcieli się wysilać. Mecz był generalnie słaby i nudny. Działo się niewiele. Dość powiedzieć, że przez 90 minut Chorwaci nie mieli żadnego celnego strzału.

Najlepszą okazję stworzyli nieco ponad 20 minut przed końcem spotkania. Bliski szczęścia był dobrze znany polskim kibicom Sandro Kulenović. Napastnik Legii Warszawa, który w ostatnim sezonie Lotto Ekstraklasy strzelił cztery gole, ładnie wypracował sobie pozycję, ale kopnął w słupek. Do końca nic już się nie zmieniło.

Mogą umówić się na remis

Wygrana Francji oznacza, że ten zespół ma na koncie sześć punktów, a więc tyle samo, co prowadząca Rumunia. Poniedziałkowe starcie tych drużyn zadecyduje o awansie do półfinału Euro U-21. Wydaje się jednak, że nie będzie to walka na całego. Wyniki w dwóch pozostałych grupach ułożyły się tak, że remis oznaczać będzie promocję dla obu zainteresowanych reprezentacji.

Co ciekawe, Chorwacja, która powszechnie jest uważana za miejsce z mnóstwem młodych piłkarskich talentów jeszcze nigdy nie wygrała meczu na mistrzostwach Europy do lat 21. Jak dotąd ma dwa remisy i sześć porażek. Młodzi Chorwaci nie pomścili także starszych kolegów, którzy w finale mundialu w zeszłym roku przegrali z Francją 2:4.