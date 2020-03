Nie ma mowy o odpoczynku. "Popołudniowy trening Piotra Zielińskiego i Mii"

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Włochy są krajem najbardziej dotkniętym w Europie przez rozprzestrzeniający się koronawirus, a Serie A była pierwszą z pięciu wielkich europejskich lig, która została zawieszona.

Piłkarze większości zespołów przebywają w domach i ćwiczą indywidualnie. Zieliński pokazał, jak można to zrobić z humorem.

Labrador bezradny

Na filmie opublikowanym przez Napoli przez blisko minutę widać, jak polski pomocnik przed domem podaje piłkę do krawężników, chroniąc ją przed rywalem, którym w tym przypadku jest jego labrador. Kontrolę piłki i technikę, a więc to z czego Zieliński słynie, 25-latek ma opanowane do perfekcji.



"Popołudniowy trening Piotra Zielińskiego i Mii" - czytamy w podpisie do filmiku na oficjalnym koncie Napoli. Nagranie ma blisko 2,5 tysiąca polubień. Internauci doceniają obu: "Piotr, co za technika", "Masz cudownego psa" - czytamy w komentarzach.

Lewandowskiemu pomagała córka, Fabiańskiemu syn

Zieliński nie jest pierwszym reprezentantem Polski, który pochwalił się, jak trenuje w domowym zaciszu. Kilka dni temu to samo uczynił Robert Lewandowski. Kapitanowi Biało-Czerwonych pomagała córka Klara.



Z kolei bramkarzowi West Hamu Łukaszowi Fabiańskiemu sekundował synek.



