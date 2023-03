Niegościnne Wembley. Anglicy pewnie ograli Ukraińców

Anglicy kapitalnie zaczęli eliminacje Euro 2024, wygrywając w czwartek w Neapolu z Włochami 2:1. Ekipa trenera Garetha Southgate'a była też zdecydowanym faworytem spotkania z Ukrainą i nie zawiodła oczekiwań swoich kibiców.

Dominacja Anglii

Duńczycy w szoku. Wypuścili z rąk zwycięstwo Niezwykły... czytaj dalej » Na londyńskim stadionie Wembley gospodarze przeważali od pierwszego gwizdka sędziego. Anglicy spokojnie rozgrywali piłkę i wyczekiwali na swoje szanse. Mieli też kilka okazji bramkowych, ale byli nieskuteczni. Swoje szanse zmarnowali m.in. Harry Kane i James Maddison.

Ofensywna gra przyniosła w końcu powodzenie. W 37. minucie, znajdujący się w wybornej formie Bukayo Saka, idealnie dośrodkował z prawej strony do Kane'a. Kapitan Anglików nie miał problemów, by skutecznie zamknąć akcję. Był to jego gol numer 55 w barwach narodowych.

Ukraińcy jeszcze nie otrząsnęli się po tym ciosie, a już przegrywali 0:2. Tym razem Saka poszedł na przebój, uderzył mocno z dystansu, a piłka poszybowała w okienko bramki gości. Ten przepiękny gol był ósmym trafieniem 21-latka w kadrze.

Ukraińcy w pierwszej połowie byli bezradni i praktycznie nie zagrozili bramce Jordana Pickforda. Po zmianie stron przyjezdni starali się zmienić niekorzystny wynik, ale niewiele byli w stanie zrobić. Anglicy w pełni kontrolowali wydarzenia boiskowe, od czasu do czasu groźnie atakując. Mimo kilku świetnych okazji (bez powodzenia uderzali Jack Grealish, Harry Maguire i Conor Gallagher) więcej goli już nie padło.

Źródło: Getty Images Harry Kane strzelił najwięcej goli w reprezentacji Anglii

Wyniki niedzielnych meczów el. Euro 2024:

Anglia - Ukraina 2:0 (2:0)

Bramki: Kane (37.), Saka (40.)

Kazachstan - Dania 3:2

Liechtenstein - Islandia 0:7

Słowenia - San Marino 2:0