Obrażany piłkarz prosił sędziego, by nie przerywał meczu. "Nie powinniśmy dać się sprowokować tym idiotom"

Reprezentant Anglii zdruzgotany zachowaniem własnych kibiców. "Nie zrobił niczego złego" Mimo okazałego... czytaj dalej » Isak wiedział, że okrzyki skierowane były w jego kierunku, ale poprosił sędziego, by z tego powodu nie przerywał meczu. - Nie powinniśmy w żaden sposób dać się sprowokować tym idiotom - powiedział 20-letni piłkarz.

- Oczywiście, jest to smutne. Byliśmy przygotowani na takie rzeczy, ale to nie pomogło. Myślę, że sobie z tym poradzę. Wsparcie zespołu było niesamowite. To bardzo smutne, że takie rzeczy się zdarzają, ale co zrobić? - dodał napastnik reprezentacji Szwecji.

Piłeczka golfowa przerwała mecz

Po tym, jak pod koniec piątkowego spotkania w Bukareszcie na murawę rzucono z trybun piłeczkę golfową, sędzia Daniele Orsato postanowił na kilka minut przerwać mecz.

- Takie zachowanie kibiców powoduje, że człowiek przestaje cieszyć się futbolem. Nie można przejść obok bez żadnej reakcji - skomentował 28-letni gracz gości Emil Forsberg w szwedzkiej telewizji.

Ekipa Trzech Koron zakwalifikowała się już na Euro 2020.

To nie był pierwszy rasitowski incydent z udziałem rumuńskich kibiców. Wcześniej podobne zdarzenia miały miejsca w meczach z Hiszpanią (1:2) i Maltą (1:0).