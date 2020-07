Wielkie pieniądze na polskich boiskach. "Rekordowe"

Pogoń ma patent na Legię. Przegrana mistrzów na koniec sezonu Pogoń Szczecin w... czytaj dalej » W komunikacie spółki podano, że łączna suma pieniędzy przekazanych klubom w porównaniu z poprzednim, dotychczas rekordowym sezonem wzrosła o 45 proc.

Wicemistrz Lech Poznań dostanie 26,45 mln zł, a Piast Gliwice za zajęcie trzeciego miejsca 20,9 mln zł.



Na 3,15 mln zł od spółki prowadzącej rozgrywki może zaś liczyć zdobywca Pucharu Polski, który zostanie wyłoniony w piątek, Suma trafi do Lechii Gdańsk lub Cracovii.



- Już na początku sezonu cieszyliśmy się z poziomu umów z nadawcami i sponsorami oraz oczekiwanych wysokich wypłat dla klubów. Nie spodziewaliśmy się jednak, że w trakcie sezonu przyjdzie nam stoczyć prawdziwy bój w obronie tych budżetów. Rekordowe środki, które wypłacamy obecnie klubom, to swego rodzaju nagroda za ogromny wysiłek włożony we wznowienie i dokończenie rozgrywek po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa - zaznaczył prezes Ekstraklasa SA Marcin Animucki.



Wypłaty dla klubów #Ekstraklasa za sezon 2019/20



Nowy podział pieniędzy

W komunikacie wskazano, że od sezonu 2019/20 pieniądze przekazywane klubom z tytułu scentralizowanych praw mediowych i marketingowych dzielone są według nowych zasad.

44 proc. z całej sumy jest dzielone między kluby po równo. Przy pozostałej części zaś uwzględnia się kilka czynników: 20 proc. za miejsce w rankingu historycznym, 18 proc. za miejsce w tabeli na koniec sezonu, 14 proc. dla czterech drużyn występujących w europejskich pucharach, a 0,5 proc. dla klubów z dolnej "ósemki" (opłata solidarnościowa).



Od minionego sezonu wypłacane jest też wsparcie w wysokości 1 proc. do podziału dla spadkowiczów.