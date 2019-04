15-latek w składzie Wisły Kraków. Wyjątkowy mecz w ekstraklasie

09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną.

W tym momencie w Wiśle aż dziesięciu zawodników jest kontuzjowanych. Łącznie w czwartek Stolarczyk nie mógł skorzystać z 11 piłkarzy, w większości z oborńców. Aby uzupełnić skład, musiał sięgać do rezerw i młodzieżowej akademii.

Urodził się w Barcelonie

W wyjściowym zestawieniu przeciwko Zagłębiu pojawił się zatem Daniel Hoyo-Kowalski. Urodzony w Barcelonie piłkarz przyjechał z rodzicami do Polski w 2010 roku. Wtedy najbliżsi zapisali go do akademii Wisły. Środkowy obrońca ma podwójne obywatelstwo.

W czwartek został najmłodszym w historii graczem, który w barwach klubu z Reymonta wystąpił w pierwszej drużynie. Miał dokładnie 15 lat, dziewięć miesięcy i 13 dni. Poprzednim rekordzistą był inny defensor Marcin Jałocha. Stało się to 28 marca 1987 roku. Późniejszy srebrny medalista igrzysk w Barcelonie miał wtedy 16 lat i 11 dni.

Hoyo-Kowalski profesjonalny kontrakt podpisał w lipcu ubiegłego roku. Dzięki występowi przeciwko Zagłębiu nie tylko wpisał się do historii Wisły, ale także ekstraklasy. Został bowiem najmłodszym piłkarzem, który pojawił się na murawie w najwyższej klasie rozgrywkowej w XXI wieku.

Źródło: Newspix Daniel Hoyo-Kowalski ma 15 lat

Co ciekawe, w czwartek w składzie zagrał razem z 36-letnim Pawłem Brożkiem. Gdy Hoyo-Kowalski przychodził na świat, to doświadczony napastnik miał już na koncie dwa mistrzostwa i Puchary Polski.

Mecz trwa. Do przerwy krakowianie prowadzili w Sosnowcu 1:0. W drugiej połowie gospodarze wyrównali, a potem strzelili kolejnego gola. Przy drugiej straconej bramce nie najlepiej zachował się nasz bohater. Młody zawodnik został łatwo przepchnięty i ogramy przez Vamarę Sanogo, który potem asystował przy trafieniu Olafa Nowaka.