W tydzień Real stracił wszystko. "Najgorszy wieczór i gów***ny sezon"

"Real upada z hukiem", "Upokarzający koniec ery". Hiszpanie bezlitośni po klęsce Po takiej klęsce... czytaj dalej » Real celował w wygranie Ligi Mistrzów czwarty raz z rzędu, a został upokorzony już w 1/8 finału i to u siebie. Do Madrytu przyjechał niedoświadczony Ajax, zespół pełen młodych wilków, ale to oni dali lekcję futbolu wyjadaczom.



Goście po 18 minutach prowadzili 2:0 i ciągle było im mało. Egzekucję zakończyli po 90 minutach, wygrali 4:1, z nawiązką odrabiając straty z pierwszego meczu (1:2).



Piłkarzom i kibicom Realu pewnie śnią się koszmary. Madrytczycy w kilka dni dali się upokorzyć Barcelonie. Najpierw zaprzepaścili szansę na zdobycie Pucharu Hiszpanii, a potem pozwolili zwiększyć Katalończykom przewagę w lidze do dwunastu punktów. Teraz pożegnali się z Ligą Mistrzów. W szatni musi panować przygnębiająca atmosfera.

Uciekło wszystko

Blamaż Realu Madryt. Z hukiem wyleciał z Ligi Mistrzów Fantastyczny mecz... czytaj dalej » Jedynym z obozu przegranych, poza trenerem Santiago Solarim, który we wtorek stanął przed dziennikarzami był Dani Carvajal. - W tydzień wszystko nam uciekło. Dzisiaj nie ma co szukać wymówek. Ajax był od nas po prostu lepszy, oni zasłużyli na to - przyznał otwarcie.



- Czy mój najgorszy wieczór? Tak, to dobre podsumowanie. To mój najgorszy wieczór. Nigdy nie czułem się tak źle. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nigdy nie jest łatwo zagrać po dwóch porażkach z Barceloną, ale wyszliśmy i chcieliśmy walczyć o zwycięstwo. Dwa błędy zniweczyły wszystko i przegrywaliśmy 0:2. Przy 0:3 było już po nas. Nie ma co ukrywać, że notujemy gów***ny sezon - dodał.



Co dalej z Realem? - To jasne, że ten sezon dla nas jest skończony. Musimy postarać się ugrać w lidze jak najwięcej, w końcu jesteśmy profesjonalistami - zakończył obrońca.

W Hiszpanii Real jest trzeci, do drugiego Atletico traci pięć punktów.

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM

(gwiazdka oznacza awans):



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); pierwszy mecz - 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1

środa, 6 marca

Paris Saint-Germain - Manchester United (2:0)

FC Porto - AS Roma (1:2)

wtorek, 12 marca

Manchester City - Schalke (3:2)

Juventus Turyn - Atletico Madryt (0:2)

środa, 13 marca

FC Barcelona - Olympique Lyon (0:0)

Bayern Monachium - Liverpool (0:0)