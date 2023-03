Zieliński zszokowany fatalnym początkiem Polaków. "Trudno to wytłumaczyć"

Polacy zawiedli na otwarcie eliminacji ME 2024

Lederman: to duży honor być na tej liście

Lederman: to duży honor być na tej liście

22.03 | Brak kamer w szatni, zakaz cofania autokaru - to tylko niektóre z nowych zasad wprowadzonych przez Fernando Santosa, bardzo podobnych, które były w kadrze Adama Nawałki.

Biało-Czerwoni ostatecznie przegrali w piątek 1:3, ale różnica na boisku była dużo większa, niż mógłby wskazywać końcowy rezultat. Polacy strzelili honorowego gola dopiero w ostatnich minutach, gdy spotkanie było już rozstrzygnięte. Zaspali na eliminacje. Polacy rozbici w Pradze Smutny początek... czytaj dalej »

Piotr Zieliński o meczu Czechy - Polska

Gospodarze wyszli na prowadzenie już w pierwszej minucie i w mgnieniu oka podwyższyli wynik, wykorzystując katastrofalną postawę naszej defensywy.

- To nie może się przytrafić, a niestety ukierunkowało mecz. Później nie było łatwo. Czesi to fizyczna drużyna, postawili ciężkie warunki, ale uważam, że i tak można było więcej wyciągnąć z tego spotkania - skomentował Zieliński na antenie TVP Sport.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ CZECHY - POLSKA W EUROSPORT.PL>>>

- Trzeba przeanalizować błędy. To, jak weszliśmy w spotkanie, a myślę, że każdy to wie i nie trzeba nic tutaj dodawać, bo to więcej nie może się przytrafić. Z Albanią trzeba zagrać inny mecz i zdobyć trzy punkty, bo są bardzo ważne - dodał.

Biało-Czerwoni przez większość piątkowego starcia byli tylko tłem dla rozpędzonych Czechów. Przed drugim meczem eliminacji mistrzostw Europy nowy selekcjoner Fernando Santos będzie miał pełne ręce roboty.

- Pierwsze 15-20 minut po tym, jak rywale strzelili gole, "siedli" na nas i nie byliśmy w stanie skleić akcji, wyjść. Tutaj na pewno trzeba popracować. Więcej aktywności, ruchu, agresywności i to będzie lepiej wyglądało. Ale czasu już nie cofniemy - podsumował Zieliński.

Polacy zagrają z Albanią w poniedziałek w Warszawie.

Źródło: Newspix Piotr Zieliński

Czechy - Polska 3:1 (2:0)

Bramki: Krejci (1.), Cvancara (3.), Kuchta (64.) - Damian Szymański (87.)

Czechy: Jiri Pavlenka – Tomas Holes, Jakub Brabec, Ladislav Krejci – Vladimir Coufal (71. David Doudera), Alex Kral, Tomas Soucek, David Jurasek (89. Jaroslav Zeleny) – Tomas Cvancara (65. Mojmir Chytil), Adam Hlożek (89. Vaclav Cerny), Jan Kuchta (71. Antonin Barak).

Polska: Wojciech Szczęsny – Matty Cash (9. Robert Gumny), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Michał Karbownik (46. Michał Skóraś) – Przemysław Frankowski, Krystian Bielik (46. Karol Świderski), Piotr Zieliński, Karol Linetty (77. Damian Szymański), Sebastian Szymański (65. Nicola Zalewski) – Robert Lewandowski.