Ronaldo zabrał głos w sprawie śmierci syna

W Goa w Indiach odsłonięto pomnik Cristiano Ronaldo, piłkarza Manchesteru United i reprezentacji Portugalii. „Selecao das Quinas” są w tym rejonie bardzo popularni (miasto było niegdyś portugalską kolonią), a inicjatorzy postawienia tam pomnika CR7 liczą, że będzie on inspirował młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Ronaldo do tej pory nie zabierał publicznie głosu w tej sprawie. Temat poruszył w głośnym wywiadzie, którego wcześniejsze fragmenty dotyczyły stosunków piłkarza z Manchesterem United.

Długo nie mógł zrozumieć

Ronaldo mówi o "najtrudniejszym momencie życia", jakim była strata nowo narodzonego syna. Do dramatu w rodzinie Portugalczyka doszło na początku roku. Partnerka piłkarza Georgina Rodriguez urodziła bliźniaki Bellę i Angela, ale chłopiec zmarł niedługo później.

Ronaldo przyznał, że długo nie mógł zrozumieć, dlaczego taka tragedia spotkała właśnie jego rodzinę.

- Z Georginą przeżyliśmy trudne momenty, ponieważ nie rozumieliśmy, dlaczego nam się to przytrafiło. Będąc szczerym, było bardzo, bardzo trudno zrozumieć, co działo się w tym okresie naszego życia - powiedział. - To prawdopodobnie najtrudniejszy moment, jaki przeżyłem - dodał.

Mówił też otwarcie, że targały nim bardzo sprzeczne emocje. Z jednej strony radość z narodzin jednego dziecka, z drugiej - ból wynikający ze straty drugiego potomka.

- To szaleństwo. Próbowałem tłumaczyć rodzinie i znajomym, że nigdy wcześniej w jednym momencie nie czułem się szczęśliwy i smutny zarazem. Trudno to wyjaśnić. Nie wiesz tak naprawdę, czy płaczesz, czy się uśmiechasz. Nie wiesz, co robić, jak reagować - przyznał.