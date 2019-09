Ronaldo spełnił prośbę boiskowego intruza. Potem do akcji wkroczyła ochrona

Ronaldo strzelał gola za golem. Sam zdemolował Litwę i śrubuje rekord Portugalia... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w 79. minucie meczu. Chwilę wcześniej Ronaldo zanotował czwarte trafienie dla swojej drużyny i trener Fernando Santos postanowił dać odpocząć swojemu asowi, decydując się na zmianę.

Przedostał się do Ronaldo

Do schodzącego CR7 podbiegł fan w koszulce Realu Madryt (oczywiście z nazwiskiem Ronaldo na plecach), uklęknął przed nim, a następnie poprosił swojego idola o wspólne zdjęcie.

Portugalczyk podszedł do kibica, położył mu rękę na ramieniu i razem z nim udał się w kierunku bocznej linii.



A Lithuania fan on his knee for Cristiano Ronaldo.

This guy is all of us. pic.twitter.com/MPgCblSdgf — B3 (@b3naldo7) 11 września 2019





Tam na intruza czekała już ochrona, ale po opuszczeniu boiska Ronaldo poprosił go do siebie, pozując cierpliwie do zdjęcia. Dopiero potem służby porządkowe wyprowadziły kibica ze stadionu.



Cristiano Ronaldo with the pitch invader last night against Lithuania pic.twitter.com/69vk8euDZt — Cristiano Stuff (@CristianoStuff_) 11 września 2019





CR7 prawdziwym liderem kadry

W meczu z Litwą Ronaldo pokonał Ernestasa Setkusa czterokrotnie – w 7. (z rzutu karnego), 62., 65. i 76. minucie.

Po meczu w Wilnie ma już na swoim koncie 93 gole w reprezentacji. Więcej od niego na arenie międzynarodowej strzelił tylko Irańczyk Ali Daei (109 trafień). Trzeci w tym zestawieniu jest legendarny Węgier Ferenc Puskas (84 gole).



When it comes to international football, please leave Ronaldo out of it and compare Messi with players on his level like Neymar pic.twitter.com/KrkOec6dyM — Maleka (@Maleka_Moroane) 11 września 2019





- Naprawdę cieszę się tą chwilą i nie chodzi tu o sam fakt strzelenia czterech goli. Zadowolony jestem z dyspozycji, którą prezentuję w ostatnich latach. Mam nadzieję, że wciąż będę w stanie pomagać drużynie narodowej – powiedział po zwycięstwie Ronaldo.

Po czterech meczach grupy B Portugalia z ośmioma punktami na koncie jest druga. Tabelę otwiera Ukraina, która wywalczyła dotąd w pięciu meczach 13 punktów.