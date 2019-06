Nieudany początek Argentyny w Copa America. Pierwsza taka porażka od 40 lat

Leo Messi, który wrócił do kadry Argentyny po dłuższej przerwie, wziął udział we wtorkowym treningu zespołu. Piłkarze Lionela Scaloniego przygotowują się na mecze towarzyskie. W piątek Argentyna zmierzy się z Wenezuelą, a 26 marca z Marokiem.

Messi wziął udział we wtorkowym treningu Argentyny

Albicelestes w pierwszej połowie byli nieco lepszą drużyną, Messi dwoił się i troił, ale drużyna Lionela Scaloniego nie potrafiła tej przewagi udokumentować golem. Po przerwie do głosu coraz śmielej zaczęli dochodzić Kolumbijczycy.

Dwa celne strzały, dwa gole

Efekty przyszły w 71. minucie. Kapitalnym przerzutem z własnej połowy popisał się James Rodriguez. Piłkę otrzymał Roger Martinez, który bez problemu ograł Renzo Saravię i pięknym strzałem na dalszy słupek pokonał Franco Armaniego. Co ciekawe, był to pierwszy celny strzał na bramkę w wykonaniu Los Cafeteros. Drugi miał miejsce kwadrans później, i również znalazł drogę do siatki. Tym razem na listę strzelców wpisał się Duvan Zapata. Albicelsetes po tym ciosie już się nie otrząsnęli.

Źródło: EPA/Raul Spinasse Zapata świętuje gola z Argentyną

Ostatni raz porażka w pierwszym meczu na Copa America przydarzyła im się w 1979 roku, z Boliwią. Z kolei Dla Kolumbii było to pierwsze zwycięstwo z Argentyną od dwunastu lat. Okazję do rehabilitacji drużyna Lionela Scaloniego będzie miała w starciach z Paragwajem i Katarem.

Wyniki:



Grupa A

14 czerwca, piątek

Brazylia - Boliwia 3:0 (0:0)

15 czerwca, sobota

Wenezuela - Peru 0:0



Grupa B

15 czerwca, sobota

Argentyna - Kolumbia 0:2 (0:0)

16 czerwca, niedziela

Paragwaj - Katar (godz. 21.00)