La Liga do końca trzymała w napięciu. Przerwana seria Realu

Przed meczem w sercach piłkarzy z przedmieść Madrytu tliła się jeszcze nadzieja na pozostanie w elicie. Leganes potrzebowało jednak zwycięstwa, a z Realem w lidze nie wygrało jeszcze nigdy.

Przy okazji ekipa prowadzona przez Javiera Aguirre musiała również liczyć na potknięcie Celty Vigo w starciu z czerwoną latarnią tabeli Espanyolem.

Na pierwszy rzut oka zrealizowanie tych założeń wydawało się niemożliwe. Potwierdzały to wydarzenia na murawie. Nowi mistrzowie Hiszpanii prowadzili już po kilku minutach, gdy do siatki trafił niezawodny Ramos. Dla kapitana Królewskich był to jubileuszowy 100. gol strzelony w piłce klubowej, 11. w tym sezonie ligowym. Żaden inny defensor w hiszpańskiej ekstraklasie nie był równie skuteczny w XXI wieku.

Koniec emocji? Nie w La Lidze. Tuż przed przerwą wyrównał 19-letni Bryan Gil. W tym samym czasie w Barcelonie Espanyol wychodzi na prowadzenie, lecz po interwencji VAR gol zostaje anulowany. Przed drugą odsłoną wszystko było otwarte.

Niestety gospodarzom po zmianie stron, tak jak na początku meczu, znów zabrakło koncentracji. Bezlitośnie wykorzystał to Marco Asensio, trafiając na 2:1.

Piłkarze Leganes nie porzucili jednak marzeń. Co kilka minut gościli pod szesnastką Realu. Momentami wręcz spychali faworytów do głębokiej defensywy. Ich wysiłki zostały wreszcie nagrodzone za sprawą bramki zdobytej przez Rogera Assale. Brakowało już tylko jednego gola, lecz mimo wielu prób gospodarze nie zdołali więcej trafić do siatki Królewskich.



11 - @realmadriden's Sergio Ramos has scored 11 goals in @LaLigaEN 2019/20, the most by a defender in a single season in the 21st century (Mariano Pernía, 10 for Getafe in 2005/06). Captain. pic.twitter.com/POhxClToF2 — OptaJose (@OptaJose) July 19, 2020





Hiszpańską ekstraklasę w następnej edycji Ligi Mistrzów poza Realem będą reprezentować także: FC Barcelona, Atletico Madryt i Sevilla. W Lidze Europy zagrają: Villarreal, Granada i Real Sociedad.

Z elitą żegnają się tymczasem: Espanyol, Mallorca oraz Leganes.

Wyniki 38. kolejki ligi hiszpańskiej:

Leganes - Real Madryt 2:2

bramki: 0:1 Sergio Ramos (9), 1:1 Bryan Gil (45+1), 1:2 Marco Asensio (52), 2:2 Roger Assale (78);

Espanyol - Celta Vigo 0:0

Atletico Madryt - Real Sociedad 1:1

bramki: 1:0 Koke (30), 1:1 Adnan Januzaj (87);

Granada - Athletic Bilbao 4:0

bramki: 1:0 Roberto Soldado (29), 2:0 Antonio Puertas (55), 3:0 Carlos Fernandez (67), 4:0 Angel Montoro (90+3);

Levante - Getafe 1:0

bramka: 1:0 Coke (90+9);

Osasuna - Mallorca 2:2

bramki: 1:0 Adrian (21), 1:1 Lumor Agbenyenu (45+1), 1:2 Ante Budimir (65), 2:2 Inigo Perez (68);

Sevilla - Valencia 1:0

bramka: 1:0 Sergio Reguilon (55);

Alaves - Barcelona 0:5

bramki: 0:1 Ansu Fati (24), 0:2 Lionel Messi (34), 0:3 Luis Suarez (44), 0:4 Nelson Semedo (57), Lionel Messi (75);

Real Valladolid - Betis Sewilla 2:0

bramki: 1:0 Sergi Guardiola (45+1), 2:0 Oscar Plano (63);

Villarreal - Eibar 4:0

bramki: 1:0 Andre-Frank Zambo (71), 2:0 Gerard Moreno (86), 3:0 Gerard Moreno (89), 4:0 Moi Gomez (90+4);