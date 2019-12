Trzech byłych piłkarzy skazanych za gwałt na 15-latce

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2017 roku w miejscowości Aranda de Duero. W wynajętym mieszkaniu na północy Hiszpanii 24-letni Carlos Cuadrado, dwa lata młodszy Victor Rodriguez i 19-letni Raul Cavo dokonali zbiorowego gwałtu na 15-letniej dziewczynce. Dwa lata później usłyszeli wyrok. Sąd w Burgos skazał ich na 38 lat więzienia – informuje angielski "Independent".

Zdaniem gazety mężczyźni zwabili dziewczynę do mieszkania, zgasili światła i zmusili do wykonywania aktów seksualnych.



Se llaman Carlos Cuadrado, Vity Ramos y Raúl Calvo. Son los tres violadores del Arandina. Violaron a una niña de 15 años que no tenía capacidad de consentir, porque no tenía los 16 años necesarios para hacerlo. Punto y pelota. Y no cumpliran en prisión ni la mitad de la condena. pic.twitter.com/YIa8VRP4v5 — Alma Guisante ۞ (@almaguisante) 12 grudnia 2019

W piłkę już nie pograją

Tuż przed aresztowaniem w 2017 roku grali w czwartej lidze hiszpańskiej. Zaraz po zdarzeniu klub Arandina FC rozwiązał z nimi kontrakt. Skazani, którzy spędzili trzy miesiące w areszcie śledczym, mieli powiedzieć, że nastolatka była w ich mieszkaniu, ale nalegali, aby wyszła.

Mężczyźni nie przyznali się do winy i mają odwołać się od wyroku. Zgodnie z przepisami hiszpańskiego prawa trafią do więzienia na maksymalnie 20 lat.