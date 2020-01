Klose: reprezentacja Niemiec potrzebuje napastnika takiego jak Lewandowski

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

19.01 | Bayern Monachium w 18. kolejce Bundesligi pokonał w Berlinie Herthę 4:0. W drugiej połowie mistrzowie Niemiec zdominowali gospodarzy, a gola z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski, który niespełna miesiąc temu przeszedł operację pachwiny. To jego dwudzieste trafienie w sezonie.

Urodzony w Opolu zawodnik był klasycznym środkowym snajperem, który wykańczał akcje kolegów. Po zakończeniu kariery przez Klosego Niemcom zaczęło brakować takiego rodzaju piłkarza. - Dobrze zrobiłoby nam posiadanie kogoś takiego jak Robert Lewandowski w reprezentacji - ocenił Klose w wywiadzie dla "Die Welt".

To nie pierwszy raz, gdy Klose komplementuje Lewandowskiego. Wcześniej mówił, że kapitan reprezentacji Polski jest przynajmniej dziesięć razy lepszy od niego. Autor 16 trafień na mundialu z wielkim uznaniem wypowiada się o aktualnym napastniku Bayernu Monachium, gdyż nie widzi nikogo, kto byłby jego następcą w kadrze.

Mistrz świata z 2014 roku wskazał też, czego brakuje aktualnym reprezentantom.

- Mamy napastników, którzy są naprawdę szybcy, jednakże ich pierwszy kontakt z piłką jest słaby. Są też tacy, którzy potrafią dobrze strzelać, ale brakuje im szybkości. Albo masy ciała. Często się zapomina, że mamy utalentowanych graczy, którzy zmagają się z kolejnymi kontuzjami - przyznał Klose.

Nadzieją Werner

Nasi zachodni sąsiedzi spore nadzieje pokładają w Timo Wernerze. Napastnik RB Lipsk robi furorę w Bundeslidze, a po 18 kolejkach na koncie ma już 20 goli.

- Wiedziałem, że nowa rola, którą zdefiniował mu trener Julian Nagelsmann, zapewni mu większą swobodę. W tej chwili ma dużą szansę, by zaistnieć. Wiele będzie zależało od tego, na jakiej pozycji będzie grał w reprezentacji Niemiec. Jest świetny w obrębie pola karnego, ma świetny sprint, dobre zwroty, jednak poza szesnastką go nie widzę - stwierdził Klose, który po zakończeniu piłkarskiej realizuje się jako trener drużyny Bayernu do lat 17.