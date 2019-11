Nie zagra do końca roku. Kolejna kara dla awanturnika z Eintrachtu

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Do zdarzenia doszło w doliczonym czasie drugiej połowy spotkania we Fryburgu, gdy gospodarze prowadzili 1:0. Piłka wyszła na aut w pobliżu ławki trenerskiej gospodarzy, a goniący ją Abraham, zamiast minąć trenera rywali, wpadł na Streicha i powalił go na ziemię.

Cała sytuacja poskutkowała przepychankami pomiędzy piłkarzami i sztabami obu drużyn na murawie, a sędzia wyrzucił Argentyńczyka z boiska.

Kara nałożona przez trybunał sportowy Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB) oznacza, że Abraham nie zagra już w żadnym spotkaniu Eintrachtu w Bundeslidze do końca roku.

O grzywnie nałożonej przez klub we wtorek informował już "Bild". Niemiecki dziennik był zdania, że Eintracht potraktował swojego kapitana z taryfą ulgową.

Jedna szósta pensji

"Dlaczego kara jest tak łagodna?" - zastanawiał się niemiecki dziennik". "Abraham zarabia 200 tysięcy euro miesięcznie i za atak musi zapłacić jedynie jedną szóstą honorarium. Dla porównania Jadon Sancho z Borussii Dortmund, który zarabia 500 tysięcy miesięcznie, musiał zapłacić 100 tysięcy kary za zbyt późny powrót z przerwy reprezentacyjnej" – mogliśmy przeczytać na łamach dziennika.

Po 11 kolejkach drużyna z Frankfurtu nad Menem zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. SC Freiburg ma o cztery więcej i jest czwarty. Prowadzi Borussia Moenchengladbach z 25 pkt.