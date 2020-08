Nietypowa kontuzja piłkarza. Chirurgiczny zabieg wykonano w trakcie meczu

29-letni Płastun tuż przed przerwą strzelił gola, wyrównując stan meczu na 1:1. Niestety dla niego, Jedna akcja, trzy słupki. Piłkarze tylko łapali się za głowy Jak pech, to... czytaj dalej » wydarzenia z drugiej połowy zepsuły mu niedzielny wieczór.

Najpierw gospodarze po raz drugi wyszli na prowadzenie – bramkę dla Sint-Truiden zdobył Facundo Colidio, a chwilę później boleśnie ucierpiał Płastun.

Ukrainiec, chcąc przeciąć jedno z dośrodkowań, niefortunnie zderzył się z własnym bramkarzem Thomasem Kaminskim. Kaminski, syn byłego reprezentanta Polski w siatkówce Jacka Kamińskiego, kolanem trafił w krocze Płastuna.

Szycie na murawie

Efekt kolizji był niezwykle bolesny dla obrońcy Gentu. Płastun, który 20 sierpnia będzie obchodził 30. urodziny, momentalnie złapał się za krocze.

Skakanie na piętach nie byłoby w tym przypadku wystarczające. Okazało się, że na przyrodzeniu Płastuna lekarze musieli założyć kilka szwów. Sztab medyczny całą operację wykonał jeszcze na murawie.

29-latek nie był w stanie kontynuować gry.