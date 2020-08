Perfekcyjny Bayern. Nikt nie zrobił tego wcześniej

Jeden sezon, trzy korony. Historyczny Lewandowski wziął wszystko Bundesliga?... czytaj dalej » Zgodnie z harmonogramem, który od lat obowiązuje w Lidze Mistrzów, aby zdobyć Puchar Europy, trzeba rozegrać co najmniej 13 meczów. Składa się na to sześć spotkań grupowych oraz maksymalnie siedem w fazie pucharowej. Oczywiście, jeśli do finału awansowałaby drużyna z eliminacji, to tych starć mogło być odpowiednio więcej.

W trakcie pandemii COVID-19 okazało się, że Bayern do wywalczenia trofeum będzie potrzebował maksymalnie 11 występów (sześć w grupie, dwa w 1/8 finału i po jednym w każdej kolejnej fazie).

Po restarcie zmagań podopieczni Hansa Flicka wygrali wszystkie cztery mecze w regulaminowym czasie. Wcześniej mieli siedem kolejnych zwycięstw. Imponujące.

Wielki sezon Bayernu i Lewandowskiego

W niedzielnym finale w Lizbonie monachijczycy pokonali PSG 1:0. Decydującego gola strzelił Francuz Kingsley Coman. Ten sukces sprawił, że Bayern został pierwszą ekipą w historii Ligi Mistrzów, która wygrała wszystkie spotkania w jednej edycji.

Łącznie zdobyła w nich 43 gole, a straciła tylko osiem. 15 bramek dla niemieckiego klubu zdobył Robert Lewandowski.

Wszystko to stało się pod wodzą Flicka. 55-letni trener trafił do Monachium przed sezonem 2019/2020 jako asystent Niko Kovaca. Na początku listopada zastąpił Chorwata. Szybko znalazł wspólny język z zawodnikami.

W tym roku Bayern wygrał wszystkie spotkania, w tym ostatnio 21 z rzędu. Łącznie z Flickiem w roli głównego szkoleniowca Die Roten odnieśli 33 zwycięstwa w 36 meczach o stawkę.

W całym sezonie piłkarze Bayernu zdobyli aż 159 bramek i w pierwszym cyklu pracy pod wodzą nowego trenera wywalczyli tzw. potrójną koronę, a więc triumfowali w Lidze Mistrzów, Bundeslidze i Pucharze Niemiec. Flick w kwietniu podpisał stałą umowę, która wiąże go z klubem z Allianz Arena do końca czerwca 2023 roku.



3-0 vs. Estrela Vermelha

7-2 vs. Tottenham

3-2 vs. Olympiakos

2-0 vs. Olympiakos

6-0 vs. Estrela Vermelha

3-1 vs. Tottenham

3-0 vs. Chelsea

4-1 vs. Chelsea

8-2 vs. FC Barcelona

3-0 vs. Lyon

1-0 vs. PSG



UMA MÁQUINA DE MOER ADVERSÁRIOS! pic.twitter.com/Zi9hbCE9kE — Mundo do Futebol (@ofutmundo) August 23, 2020

Bayern - PSG 1:0 (0:0)

Bramka: Kingsley Coman (59')

Bayern: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Jerome Boateng (25' Niklas Suele), David Alaba, Alphonso Davies - Serge Gnabry (68' Philippe Coutinho), Thiago Alcantara, Thomas Mueller, Leon Goretzka, Kingsley Coman (68' Ivan Perisić) - Robert Lewandowski.

PSG: Keylor Navas - Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat - Ander Herrera (72' Julian Draxler), Marquinhos, Leandro Paredes (65' Marco Verratti) - Angel Di Maria (80' Maxim Choupo-Moting), Kylian Mbappe, Neymar.