Lewandowski pozostawiony bez opieki. Wykorzystał to z zimną krwią

Kolizja w polu karnym, Lewandowski skorzystał z prezentu Robert... czytaj dalej » Już w pierwszej połowie polski napastnik zrobił to, co do niego należało – znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. "Lewy" idealnie wyskoczył do spadającej piłki i skierował ją głową do pustej bramki.

Po 45 minutach Bawarczycy prowadzili 3:1. Wydawało się, że również po zmianie stron nie może spotkać ich nic złego.

Nie zmarnował szansy

I rzeczywiście – Bayern spokojnie kontrolował wydarzenia na boisku, choć Hoffenheim stworzyło kilka sytuacji. Żadna z nich nie zakończyła się jednak golem, co zemściło się w 80. minucie. Wówczas ponownie przypomniał o sobie Lewandowski – Polak wyskoczył idealnie do piłki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i ponownie uderzeniem głową pokonał golkipera. W tym momencie było 4:1.

Gospodarze za bardzo się rozluźnili i zaczęli popełniać błędy w defensywie. Hoffenheim nie odpuściło i w samej końcówce strzeliło jeszcze dwa gole. Ostatecznie jednak, pomimo walecznej postawy, Bayern awansował do ćwierćfinału. Ponownie, dzięki Lewandowskiemu, do którego należało decydujące trafienie.

WYNIK:

Bayern - Hoffenheim 4:3

Gole: Hubner 13. sam., Mueller 20., Lewandowski 36., 80 - Boateng 8. sam., Dabbur 82., 90.)

SKŁADY:

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng (83. Odriozola), Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso - Mueller (81. Cuisance), Coutinho, Gnabry - Lewandowski (81. Zirkzee)



Hoffenheim: Pentke - Kaderabek, Nordtveit, Larsen (71. Baumgartner), Bebou (61. Dabbur), Grillitsch (71. Ribeiro), Rudy, Zuber, Hubner, Akpoguma, Kramarić

Wyniki meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk 3:1

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf2:5

FC Schalke 04- Hertha BSC 3:2 (po dogrywce)

SV Werder Brema - Borussia Dortmund 3:2

Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 2:1

SC Verl -Union Berlin 0:1

Bayern Monachium - TSG Hoffenheim 4:3

1. FC Saarbruecken - Karlsruher SC