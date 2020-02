Cztery gole Bayernu, w tym dwa "Lewego". Mistrz i tak drżał o awans w pucharze

Nordtveit uprzedza "Lewego". Polak mógł dojść do dośrodkowania. Gdyby to zrobił, byłoby pewnie 4:1.

3.3 - Seit der Amtsübernahme von Hansi Flick erzielte der @FCBayern im Schnitt 3.3 Tore pro Pflichtspiel – Höchstwert aller Teams in den Top5-Ligen Europas in diesem Zeitraum. Feuerwerk. #FCBTSG #DFBPokal pic.twitter.com/ryAVgMKFHS

3.3 - Seit der Amtsübernahme von Hansi Flick erzielte der @FCBayern im Schnitt 3.3 Tore pro Pflichtspiel – Höchstwert aller Teams in den Top5-Ligen Europas in diesem Zeitraum. Feuerwerk. #FCBTSG #DFBPokal pic.twitter.com/ryAVgMKFHS — OptaFranz (@OptaFranz) February 5, 2020

Lewandowski doczekał się gola. Kolejne kuriozalne trafienie. Niepewne wyjście Pentke piłka trafia w zawodnika gości i szybuje w górę. Polak do niej dopada i z łatwością, głową, posyła do pustej bramki. 3:1!

Gnabry zerwał się do prostopadłej piłki, znalazł się pod linię końcową i źle dograł do Lewandowskiego. Kontrę gości zatrzymał Boateng.

Tak Bayern doprowadził do wyrównania. Przypomnijmy, to było drugie samobójcze trafienie w tym spotkaniu:

Monachijczycy będą mieć podwójną motywację. Powalczą oczywiście o awans do ćwierćfinału, ale również o wyrównanie rachunków. Na początku października Hoffenheim przyjechało do Bawarii na mecz ligowy i sensacyjnie wygrało 2:1.

Joshua Kimmich makes his 200th appearance for FC Bayern tonight (150W, 29D, 20L) pic.twitter.com/fAytbcZf4A

Joshua Kimmich makes his 200th appearance for FC Bayern tonight (150W, 29D, 20L) pic.twitter.com/fAytbcZf4A — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 5, 2020

18:04