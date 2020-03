Barcelona zagra z Napoli na pustym Camp Nou

W tym tygodniu dwa z czterech meczów 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów odbędą się także bez udziału publiczności z powodu szerzącego się koronawirusa. To wtorkowe spotkanie Valencia CF - Atalanta Bergamo oraz środowy pojedynek Paris Saint Germain - Borussia Dortmund.



Cztery kolejne mecze rewanżowe 1/8 finału odbędą się w następnym tygodniu, gdy zmierzą się Manchester City - Real Madryt i Juventus Turyn - Olympique Lyon (17 marca), Bayern Monachium - Chelsea Londyn i Barcelona - SSC Napoli (18 marca).

We wtorek podjęto decyzję, że ten ostatni odbędzie się bez udziału kibiców, o czym na swoim Twitterze poinformowała Barcelona.

W pierwszym meczu we Włoszech padł remis 1:1.