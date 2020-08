Messi vs "Lewy" na okładkach, gracz Barcelony ostrzega. "To nie Bundesliga"

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

Chociaż w tym roku nagroda Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika świata nie zostanie wręczona, piątkowy mecz będzie prawdopodobnie jedyną w tym roku szansą na porównanie umiejętności obu uznawanych obecnie za czołowych piłkarzy globu. "Messi to geniusz. Ale obecnie lepszy jest Lewandowski" Przed piątkowym... czytaj dalej »

"Lewandowski nadzwyczajny, Messi najlepszy"



"Maszyna i magik" - w ten sposób starcie reklamuje "Kicker". Maszyną jest Lewandowski, który w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 53 gole. Rolę magika pełni Argentyńczyk - w 43 spotkaniach trafiał do siatki 31 razy. Gwiazdor Barcelony znacznie więcej wypracował bramek kolegom - zanotował aż 27 asyst, podczas gdy snajper Bayernu tylko osiem.

- Uważam, że nie można porównywać obu piłkarzy. Lewandowski jest nadzwyczajnym napastnikiem, pokazuje ogromną jakość w polu karnym. Zawsze strzela gole, ale także asystuje. Messi jest natomiast najlepszym piłkarzem świata na dystansie ostatnich lat - podkreślił w czwartek na konferencji prasowej trener Bayernu Hansi Flick.

- Lewandowski jest świetnym piłkarzem, ale nie tak dobrym jak Leo. To oczywiste. Jest w bardzo dobrej formie, strzelił trzynaście goli w Lidze Mistrzów, a koledzy mu pomagają. Leo jednak też jest w znakomitej dyspozycji, widzieliśmy to w starciu z Napoli - przypomniał z kolei Quique Setien, opiekun Barcelony.

Dla niego, zdaniem hiszpańskich mediów, będzie to mecz o zachowanie posady. Część komentatorów wskazuje, że rywalizacja pomiędzy Bayernem a Barceloną może być spotkaniem godnym tego decydującego o triumfie w tegorocznych rozgrywkach.

"Jak finał" - przekonuje w piątek "Mundo Deportivo". Okładkę zdobią Messi i Lewandowski, tyle że snajper Bayernu przedstawiony jest w zmniejszonym formacie, w porównaniu do kapitana Barcelony.



Barcelona chce udowodnić

Z kolei "Marca" zaznacza, że chociaż Argentyńczyk i Polak mają ponad 30 lat, to obaj udają się do Lizbony "nie wykazując żadnych oznak upływu czasu".

Kataloński "Sport" dodaje: "Barcelona trzyma się magii Messiego, by spróbować przejść potężny Bayern". Dziennikarze przypominają, że mistrzowie Niemiec od grudnia nie zaznali goryczy porażki.

Duma Katalonii nie boi się rywala. - To my jesteśmy najlepszą drużyną na świecie i teraz trzeba to udowodnić - uważa pomocnik Barcelony Arturo Vidal, który wcześniej przez trzy lata reprezentował barwy Bayernu.

- Znam piłkarzy Bayernu, są pewni siebie, ale teraz nie grają z drużyną z Bundesligi, tylko Barceloną - najlepszym zespołem na świecie - podsumował Chilijczyk.

Początek meczu na Estadio da Luz o 21. Relacja na żywo w eurosport.pl.





ĆWIERĆFINAŁY LM:



środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt 2:1 (0:0)



piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern Monachium



sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon