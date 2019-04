Awantura po golu Klicha. Strzelił, gdy rywal leżał na boisku

Bednarek świętuje. Jego drużyna pewna utrzymania w Premier League Piłkarze... czytaj dalej » Do kontrowersji doszło w 72. minucie. Leeds grało u siebie.

Po wznowieniu gry przez bramkarza gospodarzy w środku boiska doszło do starcia Liama Coopera z piłkarzem gości Jonathanem Kodjią.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej padł na murawę, zwijał się z bólu, a jego koledzy przestali grać. Apelowali do przeciwników o przerwanie gry, by udzielić pomocy medycznej kontuzjowanemu. Gospodarze sprawiali wrażenie zdezorientowanych zaistniałą sytuacją. Początkowo czekali na reakcję sędziego, jednak ten nie dostrzegł faulu i nakazał kontynuowanie gry.

Można było odnieść wrażenie, że gracze Leeds zdecydują się wybić piłkę poza boisko. Znajdujący się przy linii bocznej Tyler Roberts dał nawet przeciwnikom sygnał ręką, sugerując że nie zamierza kontynuować akcji i wykopał piłkę do przodu. W szeregach gospodarzy zabrakło jednak zrozumienia. Do bezpańskiej futbolówki dopadł Klich, popędził w pole karne Aston Villi, zwiódł dwóch przeciwników i pokonał bramkarza.

The most controversial goal of the season, bar NONE!



Leeds United score whilst Aston Villa's Jonathan Kodjia is down injured

A mass brawl kicks off!

Anwar El Ghazi gets sent off pic.twitter.com/BHbLhr2uGb — Soccer AM (@SoccerAM) April 28, 2019

Wzburzeni goście rzucili się na Polaka z pretensjami. Doszło do przepychanek. Arbiter po konsultacjach ze swoim asystentem zdecydował się ukarać czerwoną kartką najbardziej agresywnego w całym zamieszaniu - Anwara El Ghaziego z drużyny przyjezdnych.

Bielsa fair play

Trener Leeds Marcelo Bielsa nie miał wątpliwości w ocenie sytuacji. Nakazał swoim podopiecznym, by pozwolili rywalom na zdobycie wyrównującego gola tuż po wznowieniu gry ze środka boiska.

Za chwilę było 1:1 po trafieniu Alberta Adomahy.

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it



Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially!

 pic.twitter.com/hzoiH4oRBR — Soccer AM (@SoccerAM) April 28, 2019

Tymczasem kontuzjowany Kodjia, którego uraz zapoczątkował całe zamieszanie, nie był w stanie kontynuować gry i został zmieniony przez Mile'a Jedinaka.

- Klich nas przeprosił. Leeds i Marcelo Bielsie należy się szacunek za właściwą reakcję. Rozmawiałem z nim i zgodził się ze mną. Przeprosił za to, co się wydarzyło. Postąpili w duchu fair play. To był dobry mecz do tego momentu - powiedział po zakończeniu spotkania menedżer Aston Villi Dean Smith.

Przyznał również, że jego zespół bez wątpienia odwoła się od czerwonej kartki, którą ukarany został El Ghazi.

Dla polskiego pomocnika to był dziewiąty gol w sezonie. Oprócz tego ma na koncie również osiem asyst. Przed ostatnią serią spotkań Leeds plasuje się na trzecim miejscu w tabeli i powalczy w barażach o awans do Premier League.