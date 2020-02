Klopp z respektem o Atletico. "Dobrze naoliwiona maszyna"

Liverpool wraca w miejsce triumfu. W czerwcu zeszłego roku ekipa Kloppa sięgnęła na Wanda Metropolitano po zwycięstwo w Lidze Mistrzów, pokonując w finale Tottenham. Teraz, broniąc tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Atletico.

- Takie spotkania należą do najtrudniejszych w życiu piłkarza - przyznał niemiecki trener na konferencji prasowej. - Atletico to zorganizowana, dobrze naoliwiona maszyna. Jest w okresie przejściowym, takie rzeczy w futbolu się dzieją, ale walczy ze wszystkimi - dodał.

- To też maszyna do robienia wyników. Piłkarze Atletico mają szybkość, agresję i jasną filozofię. Wiem, że jesteśmy w kraju tiki-taki, podziwiam takie rzeczy - oświadczył Klopp, który poza kontuzjowanym Xherdanem Shaqirim ma do dyspozycji wszystkich zawodników.

"Obecna drużyna Liverpoolu przejdzie do historii"

Liverpool pędzi w Anglii po mistrzostwo. Po 26 meczach wypracował 25 punktów przewagi nad broniącym tytułu Manchesterem City (ma jedno zaległe spotkanie).

Atletico w Primera Division gra w kartkę, w tabeli zajmuje czwarte miejsce, ostatnie gwarantujące udział w LM. Madrytczycy muszą uważać, bo za ich plecami czają się Sevilla, Villarreal i Valencia.

Simeone zdaje sobie sprawę, że jego podopiecznych czeka we wtorek nie lada wyzwanie. - Obecna drużyna Liverpoolu przejdzie do historii. Bardzo mi się podoba, ponieważ prezentuje bezpośredni styl, choć potrafi w trakcie meczu zmienić sposób gry - powiedział argentyński szkoleniowiec.

Hiszpańskie media również nie mają wątpliwości co do skali trudności. "Największe wyzwanie Europy" - to tytuł okładki wtorkowego wydania gazety "Marca". Inny madrycki dziennik - "AS" - zwrócił się do piłkarzy Atletico, że "nie będą iść samotnie", nawiązując do hymnu Liverpoolu "You'll Never Walk Alone".

Rewanż w Anglii zaplanowano na 11 marca.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

TERMINARZ SPOTKAŃ:

18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia

Tottenham Hotspur - RB Lipsk

25 lutego, wtorek

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

SSC Napoli - Barcelona

26 lutego, środa

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn



rewanże



10 marca, wtorek

Valencia - Atalanta Bergamo

RB Lipsk - Tottenham Hotspur

11 marca, środa

Liverpool - Atletico Madryt

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

17 marca, wtorek

Juventus Turyn - Olympique Lyon

Manchester City - Real Madryt

18 marca, środa

Bayern Monachium - Chelsea Londyn

Barcelona - SSC Napoli



Kolejne rundy:

20 marca - losowanie par 1/4 i 1/2 finału

7-8 kwietnia - pierwsze mecze 1/4 finału

14-15 kwietnia - rewanżowe mecze 1/4 finału

28-29 kwietnia - pierwsze mecze 1/2 finału

5-6 maja - rewanżowe mecze 1/2 finału

30 maja - finał (Stambuł)