Piątek nie przestaje strzelać. Druga połowa i kolejny gol

Piątek trafił do Milanu kilka tygodni temu

Krzysztof Piątek zaczął przygodę z Milanem niespełna tydzień temu, a już zdążył wkupić się w łaski kibiców tego klubu. Przekonał ich do siebie najprościej jak mógł - bramkami. Dwa wtorkowe trafienia Polaka dały zespołowi wygraną 2:0 z Napoli i awans do półfinału Puchar Włoch.

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

22:30 ATALANTA - MILAN 1:3 (Freuler 33' - Piątek 45', 61', Calhanoglu 55')



77 minuta Milan jest dzisiaj do bólu efektywny. Oddał trzy strzały w światło bramki. Wszystkie zamienił na gole.

75 minuta Kolejne uderzenie gracza Atalanty, kolejne prosto w ręce bramkarza gości. Castagne zabrakło precyzji, Donnarumma był świetnie ustawiony.

74 minuta Zapata był blisko przejęcia prostopadłego podania. Milan uratowało wyjście Donnarummy.

70 minuta Donnarumma w końcu zmuszony do interwencji. Prosto w niego zza pola karnego uderzył Castagne.

69 minuta Atalanta przespała ostatnie minuty, ale teraz mogła zdobyć bramkę kontaktową. Ilicić potężnie uderzył z dystansu i niewiele się pomylił.

22:00

5 goals in 5 matches. Hats off, Krzysztof Piatek

5 gol in 5 partite #AtalantaMilanpic.twitter.com/Kq07EYsBCL — AC Milan (@acmilan) 16 lutego 2019

67 minuta Cutrone zmienia bohatera meczu. Piątek żegnany gwizdami przez kibiców Atalanty.

21:58 Piątek ma w tym meczu już dwa gole. W całym sezonie siedemnaście, co oznacza, że jest wiceliderem klasyfikacji strzelców za Cristiano Ronaldo, który uzbierał dziewiętnaście trafień.

61 minuta Milan strzela kolejnego gola! Znów Piątek, który tym razem wcisnął się między obrońców gości i uderzył głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Kapitalny mecz Piątka!

59 minuta Zmiana. Gomez schodzi, wchodzi Kulusevski.

21:50 Takiego obrotu sprawy Atalanta się nie spodziewała. Tak Piątek zaskoczył ją pod koniec pierwszej połowy.

21:49 Źródło: PAP/EPA Piątek trafił tuż przed przerwą

57 minuta Milan się rozochocił. Piątek dostał piłkę, pociągnął z nią wzdłuż pola karnego mijając kilku zawodników. W końcu uderzył i został zablokowany.

55 minuta Calhanoglu huknął zza pola karnego! Bramkarz nie miał szans, piłka leciała niczym pocisk! Milan na prowadzeniu!

54 minuta Przebieg meczu identyczny jak przed przerwą. Atalanta ma częściej piłkę. Milan schowany. Przed momentem bardzo niecelny strzał zza pola karnego oddał Gomez.

21:43 Ta seria jest IMPONUJĄCA!

21:42

Krzysztof Piątek's first four starts for AC Milan:



️vs. Napoli

️vs. Roma

️ vs. Cagliari

️vs. Atalanta



PUM PUM PUM PUM pic.twitter.com/haVXEtFeFf — Squawka Football (@Squawka) 16 lutego 2019

49 minuta Zapata zdołał podać przed bramkę, mimo że był wypychany pod linię końcową. Chwila nerwów Milanu i piłka pod nogami obrońcy gości. Nie miał kto domknąć zagrania Kolumbijczyka.

48 minuta Atalanta odważnie zaczęła drugą część. Gra toczy się na połowie Milanu.

46 minuta Gramy!

21:36 Dzięki Piątkowi Milan wrócił do gry. Zaraz zaczynamy drugą część meczu.

21:30

ROBOCOP PIĄTEK! ON JEST NIEMOŻLIWY!



Bomber z Polski lekiem na problemy w ataku AC Milan! Piątek tuż przed przerwą strzela gola na 1-1 w meczu z Atalantą Bergamo! Jak on to zrobił?! pic.twitter.com/iHJrgIQGvF — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 16 lutego 2019

45 minuta Sędzia kończy pierwszą połowę.

45 minuta Niesamowite! Pierwsze uderzenie Piątka i gol! Polak urwał się obrońcy, doszedł do dośrodkowania Rodrigueza i stojąc niemal tyłem do bramki, naprawdę w bardzo dziwny sposób oddał uderzenie z pierwszej piłki. Futbolówka wpadła tuż przy słupku. Remis!

45 minuta Ilicić tym razem podawał z boku do Zapaty. Snajper Atalanty nie oddał strzału, bo we wszytsko wmieszał się Romagnoli.

44 minuta Ależ doskonałą okazję mogli mieć gospodarze! Ilicić wypatrzył Gomeza, zagrał mu prostopadle, ten popełnił jednak techniczny błąd w przyjęciu piłki i ta trafiła ostatecznie do zawodnika Milanu.

41 minuta Pojedynek biegowy Zapaty z dwoma graczami Milanu. Kolumbijczyk był szybszy, ale za chwilę dał sobie wyłuskać piłkę. Potem faulował.

38 minuta Atalanta gra pressingiem, a Milan ma z tym straszne problemy. Goście nie mogą wyjść z własnej połowy. Szalone tempo narzucili od kilku minut gospodarze.

37 minuta Gomez próbował szczęścia strzałem zza pola karnego. Piłka przeleciała metr obok słupka. Ostatnie minuty zdecydowanie dla Atalanty.

33 minuta Atalanta na prowadzeniu! Trafił z kilkunastu metrów Freuler, ale kawał roboty wykonał Ilicić, który położył na ziemię obrońcę Milanu, a potem dograł koledze. Donnarumma miał piłkę na rękach, ale uderzenie było na tyle mocne, że nie zdołał jej złapać.

21:06 Pół godziny gry za nami. Piątek bez strzału na bramkę.

31 minuta Była szansa dla Milanu. Suso podał w pole karne, tyle że między Kessiego a Piątka. Żaden nie doszedł do piłki, a każdy mógł być w doskonałej okazji, żeby zdobyć bramkę.

29 minuta Donnarumma pewnie wyłapuje dośrodkowanie z rzutu rożnego.

28 minuta Wyjaśniło się, o co chodziło Piątkowi. Polak poprosił o zmianę... obuwia. Biega już w nowej parze

21:00 Ostre starcie przy linii bocznej. Suso upomniany kartką za faul na Castagne.

25 minuta Krzysztof Piątek zasygnalizował coś w kierunku ławki rezerwowych. Oby nie chodziło o uraz.

22 minuta Strata Piątka w okolicach pola karnego gospodarzy.

19 minuta Romagnoli czystym wślizgiem zatrzymuje na skrzydle Ilicicia. Mieliśmy rzut rożny, po którym znów do sytuacji strzeleckiej doszedł Djimisiti. Uderzenie głową obrońcy Atalanty tym razem bardzo niedokładne.

18 minuta Paqueta zderza się z De Roonem, sędzia nie przerywa gry. Po chwili gwiżdże, bo gracz Atalanty kopie Brazylijczyka, zatrzymując groźnie zapowiadającą się kontrę gości.

20:50

Duvan Zapata vs Krzysztof Piatek pic.twitter.com/0FiqnsCCwZ — Mariusz Sapela (@mariusz_sapela) 16 lutego 2019

16 minuta Podanie z głębi pola w kierunku Piątka. Za mocne.

13 minuta Doskonałe okazje Kessiego. Iworyjczyk huknął z ostrego kąta. Bardzo niecelnie. Potem dostał na nos podanie z prawej strony. I główkował obok bramki.

12 minuta Po drugiej stronie boiska z piłką był Piątek. On także zablokowany. Obrońcy obu drużyn doskonale wiedzą, na kogo zwrócić uwagę.

10 minuta Aktywny od pierwszych minut jest Ilicić. Słoweniec próbował przedrzeć się między dwoma zawodnikami w pole karne, ale został cudem zatrzymany. Po chwili futbolówkę w szesnastce miał Zapata. Blisko pilnował go Musacchio, który zdołał go zablokować.

20:42 Piątek na razie mało widoczny. Atalanta ma lekką przewagę. Patrząc na ostatnie starcia tych drużyn, to ona jest faworytem. Z ostatnich siedmiu spotkań nie przegrała żadnego.

20:39 Krzysztof Piątek na rozgrzewce

20:39

Final warm-up phase for the Diavoli before kick-off

Riscaldamento intenso dei rossoneri a pochi minuti da #AtalantaMilanpic.twitter.com/v0Eid3GpQo — AC Milan (@acmilan) 16 lutego 2019

5 minuta Milan w końcu pod bramką gospodarzy. Suso się pogubił, zagrał piłkę ręką i sędzia przerwał atak, zanim skrzydłowy gości zdążył dośrodkować.

4 minuta Gomez zagrywał z rzutu rożnego, Djimsiti wybił się w górę, przyłożył głowę i oddał strzał tuż nad poprzeczką.

3 minuta Zapata strzelał zza pola karnego, piłka otarła się o gracza Milanu. Będzie korner.

1 minuta Odważnie zaczęła Atalanta. Ilicić szarżował przed polem karnym, zagrał prostopadłą piłkę, ale zrobił to niedokładnie, bo skutecznie przeszkadzał mu Calhanoglu.

1 minuta Pierwszy gwizdek. Ruszyli goście.

20:30 Zespoły wychodzą na boisko. Za chwilę zaczynamy derby Lombardii.

20:30 Piątek robi furorę zaraz po przyjściu, nic dziwnego, że włoskie gazety zaczęły porównywać jego start z początkami w Milanie innych snajperów. Jak prezentuje się w tym zestawieniu Polak?

20:23 Źródło: Newspix Zapata ma 28 lat

20:23 Zapata jest wypożyczony do Atalanty z Sampdorii.

20:21 Od momentu, kiedy Piątek przeszedł z Genoi do Milanu, zagrał w czterech meczach i zaliczył cztery trafienia. Włoscy dziennikarze chwalą jego niezwykłą skuteczność, bowiem Polak oddał zaledwie sześć strzałów na bramkę.

20:15 Skład Milanu: Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez - Kessie, Bakayoko, Paqueta - Suso, Piątek, Calhanoglu

20:15 Skład Atalanty: Berisha - Toloi, Djimisiti, Palomino - Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer - Gomez, Zapata, Ilicić

20:14 Zapata zdobył na razie 16 bramek, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców, Polak ma jedną mniej i jest na czwartej pozycji. Prowadzi Cristano Ronaldo (19 goli), przed Fabio Quagliarellą (16).