"Superman" Drągowski. Takiego w występu w Serie A nie było 14 lat

Precyzja Milika. "Nikt nie przewidywał, że może uderzyć z takiej odległości" Przyjęcie, strzał... czytaj dalej » Atalanta gra w tym sezonie rewelacyjnie. Dość powiedzieć, że przed 32. serią gier włoskiej ekstraklasy była - obok Juventusu - najskuteczniejszą ekipą rozgrywek (64 gole) i zajmowała czwarte, gwarantujące udział w Lidze Mistrzów, miejsce.

To w jej szeregach zachwyca zdobywca 20 bramek Duvan Zapata i wydawało się, że 18. w tabeli Empoli przyjeżdża do Bergamo jak na skazanie. I tak by było, gdyby nie Drągowski. Na Polaka nie potrafił znaleźć sposobu ani świetny Kolumbijczyk, ani żaden z jego kolegów.

Bronił wszystko

A okazji do zdobycia bramki mieli bez liku. W sumie w trakcie 90 minut Atalanta oddała 32 (!) strzały, z których 18 było celnych. Drągowski dwoił się i troił, odbił 17 piłek, a raz wyręczyli go koledzy.



FENOMENALNY, ZNAKOMITY, KAPITALNY!



Bartłomiej Drągowski bohaterem meczu z Atalantą Bergamo! 17 [REKORD] udanych interwencji! Zobaczcie kompilację parad Polaka! pic.twitter.com/MF1wl299T7 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 15 kwietnia 2019

Blisko pokonania Polaka, oprócz Zapaty, byli Josip Ilicić, Hans Hateboer, Andrea Masiello czy Gianluka Mancini, ale w każdym przypadku schemat był ten sam. Strzelający tylko łapał się za głowę po interwencji Drągowskiego.

Drugie czyste konto w sezonie

Dla 21-letniego bramkarza wypożyczonego z Fiorentiny było to drugie czyste konto w dziesiątym meczu Serie A. Ale nie to jest najbardziej imponujące. Jak podał statystyczny portal "Opta", 17 obronionych strzałów w meczu to najlepszy wynik bramkarza w Serie A od sezonu 2004/2005. "Superman" - skwitowano postawę Polaka.



17 - @EmpoliCalcio 's Bartlomiej Dragowski has made 17 saves, Serie A record for a goalkeeper since 2004/05 (since Opta have these data). Superman. #AtalantaEmpoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 kwietnia 2019

Jak wielką przewagę miała Atalanta świadczyć może jeszcze jeden fakt. Empoli w trakcie 90 minut strzelało na bramkę rywali tylko dwa razy.

Statystyki statystykami, a obie ekipy skończyły mecz, zdobywając po jednym punkcie. Gospodarzy kosztowało to spadek na szóste miejsce w tabeli. Goście natomiast pozostali w strefie spadkowej, ale ich strata do bezpiecznej lokaty to tylko dwa oczka.