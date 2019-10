Portugalczycy postraszyli faworytów. Rezerwowy ocalił Arsenal

Anglicy zaczęli od efektownych zwycięstw nad Eintrachtem Frankfurt (3:0) i Standardem Liege (4:0). W czwartkowy wieczór nieoczekiwanie postawili się im zawodnicy Vitorii. Goście objęli prowadzenie już w 9. minucie. Victor Garcia podał do Marcusa Edwardsa, ten oszukał rywala i pokonał bramkarza Damiana Martineza.



Dla ekipy z Guimaraes była to pierwsza bramka w rozgrywkach. Dla Arsenalu - pierwsza stracona.



Źródło: Getty Images Marcus Edwards otworzył wynik w Londynie

Rezerwowy bohaterem

To był dopiero początek emocji. W minucie 32. wyrównał strzałem głową Martinelli po dośrodkowaniu Kierana Tierney'a.



Vitoria znów odpowiedziała. Najpierw w słupek trafił Davidson, a piłkę skutecznie dobił Bruno Duarte. Była 37. minuta. A Davidson mógł jeszcze przed przerwą podwyższyć prowadzenie gości.



Źródło: Getty Images Martinelli i było 1:1

Menedżer Arsenalu Unai Emery na drugą połowę wprowadził Matteo Guendouziego i Daniela Ceballosa. Zmiany nie pomagały. Gospodarze nacierali, robili, co mogli, ale nic im nie wychodziło.



Aż do 80. minuty. Z rzutu wolnego idealnie przymierzył Nicolas Pepe, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. W minucie 93. Iworyjczyk, też ze stojącej piłki, zapewnił zwycięstwo Kanonierom.



Emery, spokojnie siedząc na ławce, tylko przyklasnął.



W drugim meczu grupy F Eintracht pokonał na własnym stadionie Standard Liege 2:1. Arsenal z kompletem punktów jest liderem - o trzy wyprzedza niemiecki zespół. Trzeci jest Standard (3 pkt.), czwarta Vitoria (0 pkt.).

Remis Dynama i Kędziory

W innym najciekawszym czwartkowym spotkaniu LE Celtic wygrał u siebie z Lazio 2:1. Dla rzymskiej drużyny trafił w 40. minucie Manuel Lazzari. Po przerwie gole dla gospodarzy strzelili Ryan Christie i Christopher Jullien.



Celtic przewodzi w tabeli grupy E - 7 pkt. Drugie miejsce zajmuje CFR Cluj - 6 pkt. (Rumuni zwyciężyli z Rennes 1:0).



Z kolei Dynamo Kijów z reprezentantem Polski Tomaszem Kędziorą w składzie zremisowało z FC Kopenhaga 1:1. Wicemistrzowie Ukrainy stracili bramkę już w 2. minucie za sprawą napastnika gości Pierosa Sotirlou. Odpowiedzieli, w minucie 53., dzięki trafieniu Artema Szabanowa.



Kędziora rozegrał cały mecz (został ukarany żółtą kartką). Dynamo i zespół z Kopenhagi z pięcioma punktami prowadzą w grupie B.

Wyniki 3. kolejki Ligi Europy:



czwartek, 24 października



Grupa G

Young Boys Berno - Feyenoord Rotterdam 2:0 (2:0)

FC Porto - Rangers FC 1:1 (1:1)

Grupa H

CSKA Moskwa - Ferencvaros Budapeszt 0:1 (0:0)

Łudogorec Razgrad - Espanyol Barcelona 0:1 (0:1)



Grupa I

KAA Gent - VfL Wolfsburg 2:2 (1:2)

Saint-Etienne - FK Ołeksandrija 1:1 (1:1)



Grupa J

Istanbul Basaksehir - Wolfsberger AC 1:0 (0:0)

AS Roma - Borussia Moenchengladbach 1:1 (1:0)



Grupa K

Slovan Bratysława - Wolverhampton Wanderers 1:2 (1:0)

Besiktas Stambuł - SC Braga 1:2 (0:1)



Grupa L

AZ Alkmaar - FK Astana 6:0 (2:0)

Partizan Belgrad - Manchester United 0:1 (0:1)



Grupa A

Karabach Agdam - APOEL Nikozja 2:2 (1:2)

Sevilla - F91 Dudelange 3:0 (0:0)



Grupa B

Dynamo Kijów - FC Kopenhaga 1:1 (0:1)

Malmoe FF - FC Lugano 2:1 (2:0)



Grupa C

Getafe - FC Basel 0:1 (0:1)

Trabzonspor - FK Krasnodar 0:2 (0:0)



Grupa D

PSV Eindhoven - LASK Linz 0:0

Sporting - Rosenborg Trondheim 1:0 (0:0)



Grupa E

Celtic Glasgow - Lazio Rzym 2:1 (0:1)

Stade Rennes - CFR Cluj 0:1 (0:1)



Grupa F

Eintracht Frankfurt - Standard Liege 2:1 (1:0)

Arsenal - Vitoria Guimaraes 3:2 (1:2)