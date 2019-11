Nabój w kopercie i pogróżki. Trener pod specjalną ochroną

Były selekcjoner reprezentacji Włoch otrzymał przesyłkę kilka dni temu. Oprócz gróźb przesyłka zawierała także nabój do pistoletu. Przekazany na policję materiał został poddany analizom, mającym pomóc w zidentyfikowaniu nadawcy.

Patrole pod domem i klubem

Coraz większy niepokój w Neapolu. "Żony piłkarzy uciekają z domów" Złe wyniki... czytaj dalej » Treść pogróżek nie jest znana. Jednak jak udało się ustalić gazecie "Corriere della Sera", list nie zawiera elementów mogących łączyć incydent ze środowiskiem kryminalnym lub kibicowskim, tym bardziej że dobrze spisujący się w tym sezonie Inter ma świetne relacje ze swoimi fanami.

Według gazety wszystko wskazuje na to, że w tym przypadku mamy do czynienia z osobą, który po prostu chciała skierować swoją obsesję na "kogoś popularnego". "Faktem jest, że co jakiś czas dochodzi do takich przypadków i mimo że widok kuli może wzbudzać strach, to niemal nigdy nie przekłada się to na prawdziwą agresję" - napisano.

"Poziom ryzyka określa się na bardzo niski" - dodano. Oficjalnie mówi się o "ochronie najniższego stopnia". Policja patroluje okolicę, w której mieszka ze swoją rodziną Conte. Jednostki zostały też oddelegowane pod siedzibę klubu.

Walczy o tytuł

50-letni szkoleniowiec prowadzi mediolański klub od początku tego sezonu. Wcześniej pracował między innymi w Juventusie, z którym trzykrotnie wywalczył mistrzostwo Włoch. Po dwunastu kolejkach Inter zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc punkt do turyńczyków.