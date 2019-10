Młodzieżówka zamiast mundialu do lat 17. Brylant Barcelony z pierwszym powołaniem

Ansu Fati przebojem wdarł się do pierwszej drużyny Barcelony

W miniony czwartek oficjalnie poinformowano, że Fati zdecydował się reprezentować Hiszpanię. Oprócz kadry La Furia Roja, nastolatek był również uprawniony do gry dla Gwinei Bissau oraz Portugalii.

Lepsze rozwiązanie

Trzy miesiące walki o 16-letni talent. Ansu Fati będzie grał dla Hiszpanii Pochodzący z... czytaj dalej » Wcześniej spekulowano, że utalentowany zawodnik miałby zostać członkiem hiszpańskiej kadry U-17, która wkrótce będzie rywalizować na mistrzostwach świata. Turniej rozpocznie się 26 października i zostanie rozegrany na brazylijskich boiskach.

- Udział Fatiego w MŚ U-17 oznaczałby dla niego długi rozbrat z pierwszą drużyną Barcelony. Zadecydowaliśmy, że lepszym rozwiązaniem dla tak młodego piłkarza jest jak najwięcej kontaktu z dorosłą piłką - wyjaśnił dyrektor sportowy młodzieżowych reprezentacji Francisco Hernandez.

16-latka zabraknie więc na mundialu U-17, ale dzięki temu dostanie on szansę debiutu w hiszpańskiej młodzieżówce, która we wtorek zmierzy się w Podgoricy z Czarnogórą w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Piłkarz Barcelony zastąpił kontuzjowanego klubowego kolegę Carlesa Pereza.

Cudowne dziecko

Fati jest największym objawieniem tego sezonu w LaLiga. Strzelając gola przeciwko Osasunie, został najmłodszym zdobywcą bramki w historii Barcelony. Do tej pory 16-latek wystąpił w pięciu meczach ligowych, w których zaliczył dwa trafienia.