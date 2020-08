Piłkarz Bayernu prosił o koszulkę Messiego. Na swoje szczęście jej nie dostał

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

W 37. kolejce Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Osasuną. We wtorek piłkarze Blaugrany uczestniczyli w treningu przed niezwykle ważnym starciem ligowym, który może zadecydować o losie tytułu mistrzowskiego w sezonie 2019/2020.

Barcelona przygotowywała się do starcia z Osasuną

Barcelona przygotowywała się do starcia z Osasuną

W 30. kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona zremisowała z Sevillą 0:0, przez co straciła prowadzenie w tabeli hiszpańskiej ligi. Kolejnym rywalem piłkarzy Dumy Katalonii będzie Athletic Bilbao.

Barcelona przygotowuje się do starcia z Athletic Bilbao

Barcelona przygotowuje się do starcia z Athletic Bilbao

19-letni Davies przebojem wdarł się na futbolowe salony. Zaledwie po jednym sezonie gry pod okiem trenera Hansiego Flicka lewy obrońca stał się jednym z filarów defensywy Bayernu. Jego rajdy pod bramkę rywali zazwyczaj przynoszą wiele dobrego. Mimo że zdarza mu się popełniać błędy, to każdy klub chciałby mieć go w swoich szeregach.

Źródło: Getty Images Messi pomaga wstać Daviesowi

"To było trochę wkurzające"

Gospodarze turnieju zachwyceni "Lewym". Zauważają jego przewagę nad Ronaldo Portugalskie... czytaj dalej »

Davis zagrał popisowy mecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w Lizbonie przeciwko Barcelonie. Katalończycy zupełnie sobie z nim nie radzili, a jego rajd i asysta przy piątym golu Bayernu wzbudził zachwyt kibiców i fachowców.

Po świetnym meczu nastolatek postanowił poprosić o koszulkę Messiego, którego jeszcze niedawno mógł tylko podziwiać przed ekranem telewizora. Słynny Argentyńczyk jednak odmówił.

- Spytałem go o koszulkę - zdradził Davies w rozmowie z telewizją BT Sport. - Myślę, że to było trochę wkurzające. Ale w porządku. Spróbuję następnym razem, kiedy się spotkamy - zapewnił.

Neymarowi się dostało

Być może Messi nie miał ochoty na wymianę koszulek z młodym rywalem po upokarzającej porażce. Prawdopodobne jest jednak również to, że w odróżnieniu od Davisa zapoznał się z zaleceniami UEFA, która zabroniła takich praktyk, pragnąc ochronić piłkarzy przed koronawirusem. Argentyńczyk mógł zatem nie chcieć kłopotów.

Po meczu PSG - RB Lipsk (3:0) gwiazdor paryżan Neymar wymienił się koszulką z rywalem Marcelem Halstenbergiem. Media szybko zaczęły się rozpisywać, że Brazylijczyk zachował się nieodpowiedzialne, naruszył zasady UEFA i być może nie zagra w finale. Ewentualne złamanie specjalnego regulaminu może skutkować nawet 12-dniową kwarantanną. Jeden z jego punktów mówi o tym, że piłkarzom zaleca się, by nie wymieniali się po meczach koszulkami. Są to jednak jedynie rekomendacje, więc Neymar zapewne żadnej kary nie poniesie. Ale po co kusić los?

Brazylijczyk i Kanadyjczyk spotkają się zatem w niedzielnym finale LM w Lizbonie.

- To będzie dobry mecz, padną w nim gole. Jak każdy piłkarz zawsze marzyłem o grze z najlepszymi w Europie w takim właśnie spotkaniu - powiedział Davies.

W finale monachijczycy zmierzą się z PSG. Mecz w niedzielę o 21. Relacja w eurosport.pl.