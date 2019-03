"Nasz mały Alphonso". Z obozu dla uchodźców do historii Bayernu

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Ta historia zaczyna się w Buduburam, w ghańskim obozie dla uchodźców.

Sprytny Lewandowski. Tak wyprzedził obrońcę i oszukał bramkarza Robert... czytaj dalej » To właśnie tam, uciekając przed wojną domową w Liberii, dotarli państwo Victoria i Debeah Davies. W poszukiwaniu schronieniu i czystej wody młode małżeństwo przebyło ponad tysiąc kilometrów. - Życie było trudne, żeby przetrwać często trzeba było mieć broń, a my nie chcieliśmy do nikogo strzelać - wspomina ojciec młodego piłkarza Bayernu, tłumacząc decyzję o ucieczce do Ghany.

Przez Kanadę do Niemiec

Alphonso na świat przyszedł 2 listopada 2000 roku, a rodzina w obozie spędziła pięć kolejnych lat. W końcu zakwalifikowana została do programu przesiedleńczego i trafiła do Kanady, dokładnie do Edmonton w stanie Alberta.

Malec zaczął grać w piłkę. A że talent miał ogromny, to szybko został zauważony. - Nasz mały Alphonso. Wiecznie uśmiechnięty, tańczący na korytarzach. To jeden z tych dzieciaków, który był świetny we wszystkim - czy to bieganie, czy koszykówka, czy każdy inny sport. To naturalny talent - wspomina czasy szkolne piłkarza Bayernu jego nauczycielka Melissa Guzzo.

W 2015 roku roku Alphonso trafił do Vancouver Whitecaps.

Źródło: Getty Images Alphonso Davies (czerwona koszulka) ma na koncie dziewięć meczów i trzy gole w kadrze

W Major League Soccer zadebiutował w roku 2016. Spisywał się na tyle dobrze, że szybko stało się jasne, że w bardzo młodym wieku trafi do klubu jednej z pięciu najsilniejszych lig Europy. Najbardziej zdeterminowany okazał się Bayern. Do Niemiec, jesienią minionego roku, przyjechał już z kanadyjskim obywatelstwem, jako reprezentant swojej nowej ojczyzny.

Najmłodszy

Do składu mistrzów Niemiec wprowadzany jest bardzo ostrożnie. Do niedzieli w Bundeslidze uzbierał cztery występy i marne 29 minut. W końcu, kiedy otrzymał szansę, wykorzystał ją doskonale. Młody Kanadyjczyk do siatki Mainz trafił 11 minut po wejściu, dobijając strzał Roberta Lewandowskiego.

Davies został tym samym pierwszym strzelcem gola dla Bayernu urodzonym w 2000 roku. Zapisał się też w historii z innego powodu - od 1999 żaden młodszy gracz nie zdobył bramki dla Bawarczyków. 20 lat temu był to Paragwajczyk Roque Santa Cruz.