"Zbieracz bawełny". Obrażany piłkarz opuścił boisko

Od początku niedzielnego meczu Moreira był nękany przez kibiców na stadionie De Vliert. Chcąc wyprowadzić zawodnika z równowagi, fani śpiewali przyśpiewki uważane w Holandii za rasistowskie, chóralnie imitowali odgłosy wron, w kierunku piłkarza leciały też obelgi.



Zszedł z boiska

Brzęczek odpowiedział na zaczepkę Słoweńca. "To my jesteśmy na mistrzostwach" Jerzy Brzęczek w... czytaj dalej » Po niespełna pół godzinie gry prowokowany Moreira nie wytrzymał i zdecydował się opuścić boisko, a sędzia Laurence Gerrets przerwał grę. Koledzy Moreiry poszli za swoim kolegą i starali się go pocieszać. Ten był jednak wyraźnie wzburzony. Obie drużyny udały się do szatni.



Po pewnym czasie Moreira zgodził się wrócić na boisko i strzelił nawet gola. Celebrując go, podbiegł do trybuny kibiców, którzy wcześniej go dręczyli, i odpowiednim gestem pokazał, że właśnie zamienia się w słuch. Że to jest ten moment, kiedy mogą mu coś przekazać.

Było bardzo nerwowo. Ostatecznie mecz skończył się remisem 3:3, ale wynik zszedł na drugi plan.

"Odgłosy wron"

- Nazywali mnie "Murzynem" i "zbieraczem bawełny" - stwierdził Moreira, cytowany przez bbc.com.

"Wszystkie odgłosy kierowane do mnie bardzo bolały. Jestem zły i smutny, że takie rzeczy ciągle się dzieją. Nie można tego akceptować" - wyjaśnił z kolei 24-letni zawodnik na oficjalnej stronie Excelsioru.

Początkowo klub z 's-Hertogenbosch twierdził, że "odgłosy wron" są regularnie kierowane przez ich kibiców w stronę wszystkich piłkarzy rywali. W poniedziałek wycofał się ze swojego stanowiska.



"Den Bosh całkowicie myliło się ze swoją pierwszą reakcją po meczu. To był błąd, za który klub przeprasza wszystkich, a w szczególności Ahmada Mendesa Moreirę" - napisano w oświadczeniu.

Nie pierwszy raz

Holenderska federacja prowadzi już śledztwo w celu wyjaśnienia całej sytuacji i ukarania winnych rasistowskich ataków wobec piłkarza Excelsioru.



To kolejny podobny incydent na boiskach piłkarskich w tym roku. Obrażani byli już m.in. czarnoskórzy reprezentanci Anglii podczas meczu z Bułgarią w Sofii w eliminacjach Euro 2020. Głośnym echem odbiła się też niedawna sytuacja z włoskiej Serie A. Na początku listopada Mario Balotelli nie wytrzymał rasistowskich wyzwisk ze strony kibiców Hellasu Verona, wziął piłkę w ręce i na znak protestu kopnął ją w kierunku trybuny. Później wzburzony zawodnik Brescii chciał opuścić plac gry, ale zatrzymali go koledzy.