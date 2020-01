Zespoły NFL chciały zatrudnić wychowanka Barcelony. "Jest wielki i bardzo szybki"

Asysta po dziewięciu miesiącach. Kapustka wrócił z przytupem Wygląda na to, że... czytaj dalej » W obecnym sezonie Premier League 23-letni skrzydłowy imponuje formą. W 20 meczach zdołał strzelić cztery gole, uczestnicząc również w wielu innych sytuacjach bramkowych. Jego Wolves zajmują wysokie, siódme miejsce w tabeli.

Atletyczna budowa

Patrząc na Traorego, trudno uwierzyć, że przy 178 cm wzrostu waży 72 kg. Atletyczną budową ciała bardzo wyróżnia się w niezwykle fizycznej lidze angielskiej. Ogromna szybkość i siła sprawiają, że rozpędzony dla obrońców jest praktycznie nie do zatrzymania.

Z takimi warunkami fizycznymi i możliwościami motorycznymi wychowanek Barcelony z powodzeniem poradziłby sobie w innych dyscyplinach sportu. Skauci zawodowej ligi futbolu amerykańskiego też zdali sobie z tego sprawę.

Naturalne predyspozycje

- Spotykam się z nim codziennie, spędzamy razem czas na siłowni zarówno przed treningiem, jak i po. Być może ma ukrytą też taką w domu, bo podczas naszych zajęć w ogóle nie dotyka jakiegokolwiek żelastwa – zapewnia Saiss.

- Adama jest wielki i bardzo szybki. Sam mówiłem mu, że biega jak futbolista amerykański. Przyznał wówczas, że gdy występował w Barcelonie, kilka drużyn NFL próbowało go do siebie sprowadzić. Do dziś wiele osób nie może uwierzyć, że on jest w stanie grać w piłkę nożną na takim poziomie – przyznał 29-latek.

W ostatnim czasie coraz częściej spekuluje się na temat transferu Traorego. Pozyskaniem skrzydłowego Wolves zainteresowana jest ponownie Barcelona, a także Manchester City i Liverpool.

- Jak trenuję? W ogóle nie dotykam ciężarów. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. To genetyka. Ćwiczę i bardzo szybko przybieram na masie – tłumaczy sam Traore.