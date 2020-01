Ibrahimović wszedł za Piątka. Nawet on nie zbawił Milanu

21.10 | Krzysztof Piątek nie miał najlepszego wejścia w sezon. Jeśli strzelał gole, to tylko po rzutach karnych. Pierwszą bramkę z gry zdobył dopiero w niedzielę, w meczu 8. kolejki Serie A. I to na dodatek wchodząc z ławki rezerwowej.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Balotelli ponownie ofiarą rasizmu. "Wstydźcie się" Napastnik Brescii... czytaj dalej » Długo niewiele działo się w Mediolanie. Dopiero w 27. minucie Hakan Calhanoglu podał do Suso, a ten strzelił płasko, za słabo, żeby pokonać Emila Audero. Suso robił, co mógł. Jeszcze przed przerwą minął w polu karnym rywali Juliana Chabota, ale obrońca gości w ostatniej chwili zdążył go zatrzymać. Na koniec Hiszpan uderzył z dystansu wysoko nad bramką. Miejscowi kibice jego próbę skwitowali gwizdami.



A Sampdoria grała bez pomysłu, rzadko zagrażała mediolańczykom, choć w końcu wyprowadziła kontrę, po której padł gol. Fabio Quagliarella kopnął do Manolo Gabbiadiniego, który był jednak na pozycji spalonej. Po jego podaniu do siatki trafił Jakub Jankto, ale radość czeskiego pomocnika trwała krótko.

Owacja dla Ibrahimovicia

Goście znów zaatakowali na początku drugiej połowy. W minucie 49. Gabbiadini popędził w pole karne, ale zatrzymał go Gianluigi Donnarumma. Z linii bramkowej piłkę wybić musiał jeszcze Theo Hernandez. Napastnik Sampdorii później minął wychodzącego z bramki Donnarummę, ale fatalnie pomylił się z dystansu.

Źródło: PAP/EPA Krzysztof Piątek niewiele zdziałał i został zmieniony

Na boisku był już Ibrahimović, owacyjnie powitany na San Siro. Szwed, który wrócił do Milanu po prawie ośmiu latach, zastąpił bezbarwnego Piątka. Trener Stefano Pioli wprowadził też kolejnego napastnika Rafaela Leao za Giacomo Bonaventurę. Gospodarze momentami grali z większą werwą, choć efektu nie było żadnego.

Źródło: PAP/EPA Zlatan Ibrahimović bez gola po powrocie do Milanu

W ekipie z Genui po 90 minut rozegrali Karol Linetty i Bartosz Bereszyński (obaj zostali ukarani żółtą kartką).



Milan nie potrafił wygrać trzeciego meczu z rzędu (poprzednio porażka 0:5 z Atalantą i remis 0:0 z Sassuolo). I jest dopiero na 12. miejscu w tabeli z dorobkiem 22 punktów. O sześć mniej wywalczyła Sampdoria, która zajmuje 16. pozycję.

Walukiewicz nie zatrzymał Ronaldo

W barwach Cagliari 90 minut zanotował Sebastian Walukiewicz, dla którego był to debiut w Serie A. Były obrońca Pogoni Szczecin zagrał na wyjeździe przeciwko Juventusowi Turyn. I nie zapobiegł bramce Cristiano Ronaldo w 49. minucie. Portugalczyk przechwycił piłkę po katastrofalnym podaniu Ragnara Klavana do Walukiewicza, minął bramkarza gości i wbił 11. gola w sezonie.



Później dołożył kolejne dwa, do tego raz trafił Gonzalo Higuain i Stara Dama zwyciężyła 4:0.

Źródło: PAP/EPA Sebastian Walukiewicz walczący z Cristiano Ronaldo

W pierwszym poniedziałkowym meczu, rozgrywanym o godzinie 12.30, Bologna zremisowała z Fiorentiną 1:1. W ekipie gospodarzy całe spotkanie rozegrał w bramce Łukasz Skorupski, a u gości wystąpił Bartłomiej Drągowski, który popełnił błąd przy wyrównującym golu w 94. minucie. Polskiego golkipera strzałem z ostrego kąta z rzutu wolnego zaskoczył Riccardo Orsolini.

Wcześniej, w minucie 27., wynik otworzył pomocnik z Florencji Marco Benassi.

18. kolejka Serie A

niedziela

Brescia - Lazio 1:2

Spal - Hellas Werona 0:2

Genoa - Sassuolo 2:1

AS Roma - Torino 0:2

poniedziałek

Bologna - Fiorentina 1:1

AC Milan - Sampdoria 0:0

Atalanta - Parma 5:0

Juventus - Cagliari 4:0

Lecce - Udinese (godz. 18.00)

Napoli - Inter (godz. 20.45)