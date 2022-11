Drugie kolejne zwycięstwo Kowalkiewicz w UFC

Dla Kowalkiewicz (13-7) była to druga walka w tym roku. W pierwszej, na początku czerwca, łodzianka wygrała przed czasem z Amerykanką Felice Herrig. Przerwała wtedy serię pięciu porażek rzędu, jakich doznała od września 2018 do sierpnia 2021 roku. Jędrzejczyk decyzję podjęła spontanicznie, ale ma już jasny plan na przyszłość Joanna... czytaj dalej »

Kowalkiewicz wygrała decyzją sędziów

W legendarnej hali Madison Square Garden Polka od początku miała przewagę w starciu z Argentynką (11-4). Gomez Juarez umiejętnie się broniła, ale większość pierwszej rundy spędziła w niekorzystnym dla siebie położeniu, czyli w parterze.

Kolejne minuty pojedynku były już bardziej zacięte. Rywalka zadawała coraz więcej ciosów, ale to Kowalkiewicz zaakcentowała swoją przewagę w końcówce. O losach wygranej musieli zadecydować sędziowie.

Decyzją ogłoszoną przez słynnego spikera Bruce'a Buffera to Polka mogła unieść ręce w geście triumfu. Wszyscy arbitrzy punktowali starcie w stosunku 29:28 na korzyść naszej zawodniczki, dla której była to druga wygrana z rzędu w UFC.



Karolina Kowalkiewicz is now on a two fight winning streak!!

pic.twitter.com/wlIkduJfFM — MMA mania (@mmamania) November 13, 2022





Wynik walki podczas gali UFC 281:

Karolina Kowalkiewicz - Silvana Gomez Juarez 29:28, 29:28, 29:28